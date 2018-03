Exigen a Donovan en Tehuantepec no meter sus manos sucias en el censo de SEDATU

+ Chantajea a la gente porque quiere volver a ser presidente municipal

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, Oaxaca, marzo 22.- De nueva cuenta el tristemente célebre Donovan Rito García da de qué hablar en su natal Tehuantepec, donde sigue buscando que la gente vuelva a confiar en él, ahora con apoyo de un disque “trabajador de la SEDATU”: Carlos Ortiz López, quien sigue las órdenes de sólo apoyar a los seguidores del diputado priista con la entrega de las tarjetas del Fonden y las verificaciones que se están haciendo.

Este hombre, que va de casa en casa según verificando, no pierde oportunidad para hacerle publicidad a su entrañable amigo Donovan, diciendo que es por el actual diputado del PRI que la SEDATU llegó a Tehuantepec, dejando en mal a los meros meros de la dependencia federal.

Pero lo peor no es eso, sino que condiciona a la ciudadanía para que en las próximas elecciones voten por Rito García (si es que quieren ver nuevamente reconstruida su vivienda). Pero los vecinos del barrio La Soledad y Santa María, molestos por tantas promesas incumplidas cuando Donovan fue presidente municipal, le exigen a la SEDATU que el programa no se politice.

Igual le piden a la SEDATU la destitución del gordo Ortiz, que igual que Donovan quiere llevar agua a su molino, pues es bien sabido que es él quien opera y ordena en donde se va a censar, sabe que estando su amigo en el poder él seguirá comiendo del pueblo.

Ya basta de que nos nieguen un derecho que nos pertenece como damnificados, ya basta que el corrupto de Donovan que aún siendo diputado NO haya alzado la voz en la Congreso Local por sus paisanos y apoyado en los momentos que más se le necesitó después de aquel terremoto y sus múltiples réplicas.

Hoy manda a su bola de ineptos a condicionar los apoyos de SEDATU, a decir quien si y quien no recibe los apoyos. Ese censo lo merecemos todos; como presidente fuiste gris en tu función, como diputado no legislaste ni bajaste apoyos para tu pueblo, y aún así quieres regresar a seguir prometiendo cosas que no cumplirás, dijeron los vecinos inconformes.

De seguir entrometiéndose en el trabajo que debe hacer SEDATU, los pobladores amenazan con manifestarse y hacerse escuchar a nivel federal, pidiendo la destitución de Carlos Ortiz ante la dependencia, así como obligar a los priistas a no seguir el juego sucio de Donovan Rito, quien ya no sabe que hacer para estar sentado nuevamente en la silla presidencial que le queda muy grande.