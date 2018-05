Oaxaca no es patrimonio de unos cuantos: Héctor Pablo

+ Ante simpatizantes priistas, el Candidato al Senado manifiesta que el poder debe servir para que las y los oaxaqueños vivan en mejores condiciones

OAXACA, OAX, mayo 28.- “Experiencia, capacidad y resultados es lo que define mi trayectoria política y eso es lo que me comprometo a hacer por Oaxaca desde el Senado, que además de impulsar leyes, logremos juntos que el poder sirva para que la ciudadanía tenga mejores servicios públicos y pague menos por ellos”, aseguró Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, candidato al Senado de la Coalición “Por México al Frente”, en el marco de un encuentro con priistas en Guadalupe Victoria, Agencia Municipal de Oaxaca de Juárez.

El futuro Senador manifestó que la ciudadanía oaxaqueña está cansada de esperar que el gobierno estatal responda a las demandas y resuelva la crisis que se vive en todos los sectores. “No es justo que a un año y medio de gobierno, los municipios no cuenten con mezcla de recursos; que los hospitales no funcionen y la construcción de las carreteras esté parada”, sostuvo.

Ante un auditorio integrado en su mayoría por priistas que conocen su trayectoria política, Héctor Pablo reiteró que, desde Liconsa, él junto a 200 oaxaqueños que integraron su equipo, logró triplicar el padrón de beneficiarios de ese programa social en el estado y también que los 203 municipios más pobres de la entidad, tengan acceso a leche gratuita.

Además, Ramírez Puga Leyva destacó que Oaxaca no puede manejarse como si fuera una monarquía en la que el poder se hereda entre familias y no se dé oportunidad a gente que trabaja y ama a su estado y no lo quiere ver sumergido en la marginación y la pobreza.

“Oaxaca no puede ser patrimonio de unos cuantos que sólo defienden sus intereses particulares. Yo, desde el Senado voy a defender a Oaxaca y voy a representar el interés de toda la ciudadanía”, concluyó el abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).