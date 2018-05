Con respaldo popular Alejandro López Jarquín inicia campaña en Xoxocotlán

+ Ofrece dar continuidad al proyecto de desarrollo que ha transformado la comunidad, afirma el abanderado de la coalición “Por Oaxaca al frente”

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oaxaca, mayo 29.- Entre el júbilo y porras de ciudadanos de Xoxocotlán, el candidato a la presidencia municipal por la coalición “Por Oaxaca al frente”, Alejandro López Jarquín, inició su campaña los primeros minutos de este martes en el Parque Central de la población.

El abanderado de la coalición integrada por PRD, PAN y MC presentó su agenda de trabajo con la cual buscará dará continuidad a la transformación mediante propuestas que sigan impulsando el desarrollo social de Santa Cruz Xoxocotlán, “conforme a la ley solicité licencia para continuar con un gobierno diferente y cercano a su gente, caminaremos junto al pueblo para seguir atendiendo las necesidades de cada agencia, colonia y barrio; juntos continuaremos transformado nuestro municipio”.

“Vamos a dar continuidad a este gran proyecto de desarrollo que ha transformado a Xoxocotlán en el último año y medio, somos un equipo de trabajo, de compromisos y resultados, que ha caminado a ras de suelo con la gente, que conoce las necesidades de cada agencia, colonia, barrio y fraccionamiento. Honrando la confianza de nuestro pueblo, vamos a dar continuidad a nuestro trabajo, ”, puntualizó.

Señaló que seguirá escuchando a la ciudadanía y trabajando por los que menos tienen, “es el pueblo el que vota y manda, y estoy seguro que vamos a refrendar esa confianza este 1 de julio; trabajaremos como hasta ahora, por los más olvidados, seguiremos construyendo un municipio con justicia y paz social”, destacó.

“Hemos demostrado que cuando se tiene la voluntad, la capacidad y el corazón de hacer las cosas bien se puede hacerlo, por eso nuestra gente confía en nosotros y por ellos continuaremos siendo un gobierno honesto, transparente, eficiente”, agregó.

Sobre sus propuestas, dijo que seguirá priorizando las inversión en obras públicas que garanticen los servicios básicos a las colonias que más lo necesitan, el apoyo a jóvenes, madres solteras y adultos mayores, así mismo, se comprometió a seguir trabajando cerca de la gente por el bienestar de todas y todos.

Exhortó a la población a aplicar el voto inteligente y no caer en los juegos sucios de aquellos que un día tuvieron la oportunidad de gobernar y no lo hicieron bien, “aquellos que nos robaron y que nos engañaron quieren volver, pero no los vamos a dejar, es el pueblo quien valorará todas las acciones y nos refrendará su confianza a través del voto”, aseveró.