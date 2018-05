Condena HP retroceso que padece Tuxtepec por corrupción imperante

+ Candidatos al Senado y a la presidencia municipal de la coalición “Por México al frente” encabezan multitudinario mitin en el corazón de la Cuenca del Papaloapan

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, Oaxaca, mayo 30.- El candidato al Senado de la coalición “Por México al Frente”, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, condenó el retroceso que ha sufrido este municipio en los últimos años, como consecuencia de la falta de obra pública y la corrupción imperante.

Durante la apertura de campaña a la presidencia municipal de José Soto, a la que asistieron miles de personas, Ramírez Puga Leyva sostuvo que harán equipo para aterrizar los recursos que permitan reactivar los sectores productivos y la economía de la cuenca del Papaloapan.

“Cada compromiso que haga Pepe Soto es un compromiso de Héctor Pablo en el Senado y será un compromiso de las bancadas del PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. Todos vamos a respaldar a Pepe Soto para que entregue las mejores cuentas”, destacó ante la multitud.

Llamó a platicar con la militancia del PRI y MORENA que se encuentra decepcionada por las imposiciones de malos candidatos, para atraer el voto útil a favor de Ricardo Anaya y los abanderados la coalición que abandera, “vamos a trabajar todos juntos porque ya llegó el momento de que no dejemos solo a Oaxaca”, sostuvo.

Héctor Pablo insistió en que se debe buscar el voto útil porque el PRI ya está en un lejano tercer lugar. A un mes de las elecciones, el futuro Senador dijo que no aceptan que se le falte el respeto a Oaxaca y a Tuxtepec, “no aceptamos que siga la corrupción”, dijo, al tiempo de refrendar su respaldo a la planilla encabezada por José Soto, ex diputado federal, local, y líder del sector cañero en la región.

Por su parte, José Soto, coincidió en que los actos de corrupción impiden el desarrollo de esta región estratégica, “nuestro compromiso es acabar con estas prácticas que llevan años afectando a Tuxtepec”, refirió.

“Hemos visto pasar a varios presidentes que nos han dejado calles que parecen terracerías, colonias sin agua, una ciudad sin luz, con altos índices de inseguridad y policías mal pagados que no cuentan con equipamiento básico”, criticó.

Soto Martínez lamentó la falta de obras en agencias y colonias como consecuencia de la corrupción, por lo que dejó en claro que no busca ser edil por el dinero, sino por las ganas de servir. Anunció que no va a cobrar un sueldo durante los tres años ni se va a reelegir, “voy a donar mi cheque a los albergues donde hay niños enfermos y para las organizaciones no lucrativas”, subrayó.

Las y los candidatos a la Senaduría, diputaciones locales y federales, así como a las presidencias municipales, suscribieron un pacto para trabajar en equipo con el fin de abatir los graves rezagos que padecen las comunidades de la Cuenca por la apatía y torpeza de políticos corruptos.