Si María de Sol no cubría la campaña del PRI, la despedían

OAXACA, OAX, junio 2.- Paradójicamente, el último mensaje que María del Sol Cruz Jarquín compartió de manera pública en su perfil de Facebook era una imagen del Frente Nacional para la Sororidad en la que una joven de nombre Rosalinda es caricaturizada escribiendo su último mensaje: “Me levantó un taxi y el chofer no me deja bajar 18:02”.

María del Sol no tuvo oportunidad de textear que subía a la camioneta de Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata a segunda concejal del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza como parte de la planilla por la coalición PRI-PVEM-PANAL que encabeza Hageo Montero López. Ambas fueron asesinadas la madrugada de este sábado, en el centro de ese municipio, el noveno más violento del país.

La joven, hija de nuestra compañera periodista Soledad Jarquín, que se desempeñaba como jefa de comunicación social de la Secretaría de Asuntos indígenas, tampoco pudo denunciar que el titular de la dependencia, Francisco Javier Montero López, la comisionó para cubrir desde hace más de un mes las actividades proselitistas de su hermano Hageo Montero López, candidato a la presidencia de Juchitán.

Aunque se intentó de manera reiterada hacer contacto telefónico con el servidor público Francisco Javier Montero, sus números telefónicos marcaron fuera del área de servicio.

En este país “donde no hay oportunidad para las y los jóvenes” si María del Sol no aceptaba que la comisionaran a Juchitán, “perdía el trabajo”, narró la periodista Soledad Jarquín quien en varias ocasiones le insistió a su hija en denunciarlo, “ella me dijo, no mamá, aguantemos”.

Soledad aceptó sin dimensionar que el martes, cuando María del Sol viajó a Juchitán sería el último día que la vería viva. “A mí me arrebataron a una niña alegre, desvivida, con mucho futuro por delante, con muchos sueños que se fueron a la chingada, era la más amorosa de mi familia, sobre todo alegre, se fue la alegría de mi casa”, recriminó.

María del Sol Cruz Jarquín era una joven de 27 años, nació el 10 de octubre de 1990 y era la hija más pequeña en la familia de Soledad Jarquín.

Desde hace un mes que fue comisionada por la SAI como fotógrafa, María del Sol iba y venía de la Ciudad de Oaxaca a Juchitán de Zaragoza y la madrugada de este sábado fue asesinada junto con Pamela Terán y su chófer Adelfo, después de salir del Bar Jardín para subirse a la camioneta de la candidata a segunda concejal de la coalición PRI-PVEM-PANAL.

Ante la ola de violencia que se vive en el país, en Oaxaca, pero sobre todo en esa región del Istmo de Tehuantepec, Soledad Jarquín pidió a periodistas y quienes acompañan a los candidatos “a declararnos un día completo de brazos caídos” porque si no hay seguridad para realizar esta labor “no hay que salir a cubrir a nadie”.

Consiente de que es muy difícil que el gremio le haga caso, Jarquín Edgar pidió reflexionar que “hoy fue mi hija, pero mañana puede ser cualquiera, además que a ella en este sexenio de Enrique Peña Nieto además de su hija en enero de 2016 le arrebataron a su hermano Heriberto Jarquín, cuando fue asesinado en su consultorio de Tlaquepaque, Jalisco.

La pregunta de Soledad Jarquín fue directa: “¿Quién sigue?”.