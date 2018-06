La capacidad de trabajar por Xoxo está en nuestro proyecto: López Jarquín

+ El abanderado de la coalición “Por México al frente” a la presidencia municipal visitó la Colonia Granjas de Aguayo

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oaxaca, junio 7.- “El desarrollo de Santa Cruz Xoxocotlán no lo detiene nadie, las ganas de trabajar, la confianza de la gente y la capacidad de hacer las capacidad de hacer las cosas están en nuestro proyecto”, afirmó Alejandro López Jarquín, candidato a la presidencia de este municipio por la coalición “Por México al frente”, durante su recorrido por la colonia Granjas de Aguayo.

En el noveno día de campaña electoral, el abanderado del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano visitó casa por casa de esta demarcación, a su paso cientos de ciudadanos se sumaron al contingente para demostrarle su apoyo.

En repetidas ocasiones López Jarquín se detuvo a conversar con la ciudadanía, explicándoles las propuestas de trabajo en materia de desarrollo urbano y seguridad que permitirán dar continuidad a la transformación de Xoxocotlán.

Entre aplausos y ovaciones, el perredista caminó calle por calle para pedir el apoyo de la ciudadanía, “es el pueblo quien vota y manda, son ustedes quien nos dieron la oportunidad de dirigir nuestro municipio y hoy venimos a decirles que los vamos a seguir haciendo, que este 1 de julio la confianza ciudadana hacia nuestro proyecto se verá reflejado en las casillas”.

En cuanto a sus propuesta, el candidato dijo que garantizará la obra pública en el municipio, pues a través de ella se debe seguir avanzando, “el rezago que hoy existe en nuestro municipio es porque anteriores gobernante no aplicaron los recursos municipales como debe ser, los desviaron, se lo robaron, nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos, seguiremos trabajando con honestidad y transparencia”.

Por otra parte, señaló que otro eje prioritario es la inversión el deporte; acciones que refuerzan las medidas de prevención del delito en las colonias de Xoxocotlán “necesitamos seguir apostando a las actividades deportivas y culturales para que nuestros niños y jóvenes tengan los medios necesarios para su formación, nuestro proyecto seguirá velando por el bienestar de las familias xoxeñas”.