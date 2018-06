Combatir con eficiencia el hambre y la pobreza, exige HP al gobierno

+ Los habitantes de Ayoquezco de Aldama y Santa Ana Tlapacoyan reiteran su apoyo al futuro Senador por ser hombre de resultados

OAXACA, OAX, junio 10.- El candidato al Senado de la coalición “Por México al Frente”, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, fue respaldado contundentemente en Ayoquezco de Aldama y Santa Ana Tlapacoyan, distrito local de Zimatlán, donde se acordó poner un freno al hambre y la pobreza que lacera a los pueblos de la región.

En actos multitudinarios, reconocieron la labor del abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), quien, como director de Liconsa, logró que en 203 municipios del estado se distribuya leche fortificada gratuitamente para mitigar los altos índices de desnutrición y anemia que sufre la niñez.

En Ayoquezco de Aldama, el pueblo reconoció las gestiones que han realizado la candidata a diputada local, Eva Diego Cruz y la diputada Federal Eva Cruz Molina, lo que ha permitido tener auditorios techados, mejores caminos, granjas agrícolas y proyectos para el campo, “imagínense lo que podremos hacer juntos un senador y los diputados para bajar más programas y obras en beneficio de las comunidades”, advirtió Héctor Pablo.

Al destacar el trabajo de “Las Evas” –como se les conoce a ambas políticas, con un gran arraigo en los distritos de Zimatlán de Álvarez y Ocotlán de Morelos– el futuro Senador convocó a trabajar sin distinción de colores para combatir el rezago social de las comunidades marginadas:

“Se nos olvida que somos paisanos y que debemos dar resultados entre todos, incluso con los del PRI que no quieren a esos juniors y están jalando con nosotros, o los de Morena que dicen que van a votar por su candidato presidencial, pero por los demás, ni de broma”.

Por otra parte, en Santa Ana Tlapacoyan, Héctor Pablo aseguró que va a ganar la elección, “porque mientras los candidatos del PRI sólo van a las grandes ciudades, no van a los pueblos, a los municipios ni mucho menos a las agencias, las y los candidatos del Frente saben que es más importante visitar a la gente en su comunidad, porque es ahí donde se dan cuenta de los problemas y carencias que tienen”.

Refirió que en las cabeceras distritales y en la capital del estado, difícilmente se puede tener un diagnóstico de las familias que se están muriendo de hambre porque no tienen para comer, para sembrar o cuidar sus cosechas. “No podemos perder la sensibilidad, es bien importante acercarse a las comunidades y traer programas para mitigar el hambre y la pobreza”, subrayó.

El líder estatal perredista, Hugo Jarquín, manifestó que los adversarios de Héctor Pablo al Senado no dan el ancho, porque el del PRI no tiene experiencia, no ha vivido en Oaxaca y proviene de una cuna de seda, mientras que el de Morena ya estuvo en ese cargo y nunca volvió a las comunidades.

Ante la multitud, destacó las propuestas de la coalición “Por México al Frente” para llevar programas a los adultos mayores, madres solteras, becas a jóvenes, educación laica y de calidad, y posturas como el rechazo a la privatización de Pemex y que haya trabajo bien remunerado.

En su oportunidad Eva Diego Cruz comentó que el campo no necesita saliva ni promesas, sino recursos para reactivar la producción, por lo que se comprometió a hacer equipo con Héctor Pablo y con el futuro Diputado Federal, Juan Iván Mendoza, para seguir aterrizando proyectos que permitan garantizar la soberanía alimentaria en la entidad.