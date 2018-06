Reniega Gurrión de juchitecos en su desesperación de ser Edil de la Capital

+ Ante los cuestionamientos de sus adversarios políticos al mismo cargo, responde que nada tiene que ayudar porque lleva 32 años vivienda en la Ciudad de Oaxaca

OAXACA, OAX., junio 10.- Durante el debate de candidatos a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, organizado el pasado fin de semana por el IESO y el IEEPCO, el ex priista ahora abanderado de la coalición “Por México al frente”, que conforman PRD-PAN-MC, Samuel Gurrión Matías, renegó de sus paisanos juchitecos.

Y es que ante los cuestionamientos los aspirantes a edil capitalino de los partidos Social Demócrata (PSD), José Luis Fierro, y Raúl Castellanos Hernández, del Partido Nueva Alianza (Panal), el empresario juchiteco aseguró que nada puede hacer por sus paisanos porque ya tiene 32 años viviendo en la Ciudad de Oaxaca.

Fierro criticó públicamente a Samuel Gurrión, nacido en Juchitán de Zaragoza, por qué si no le interesa lo que pasa en esa ciudad de la región del Istmo de Tehuantepec, entonces para qué pidió el voto de las y los juchitecos en 2012 para ocupar la diputación federal por ese distrito.

Señaló también que “nada bueno se puede esperar de alguien que un día dice amar a sus paisanos y al día siguiente los desconoce, lo que sólo revela un grado de ingratitud lamentable”.

El candidato del PSD a presidente municipal de Oaxaca de Juárez citó una publicación del periódico El Sol del Istmo, propiedad de Gurrión Matías, quien el 21 de mayo de 2012 exaltaba a los pescadores de la zona como “uno de los motores de desarrollo más importantes del Istmo”.

Ante los cuestionamientos, el ex diputado local plurinominal por el PRI argumentaba que no auxiliaba a sus paisanos del Istmo porque no necesitaba invertir en Juchitán, ya que no era de allá.

Sin embargo, sus adversarios políticos le refrescaban la memoria señalando que en 2012, cuando buscaba el voto en el Distrito 07 de esa zona, soltaba frases como: “porque las mujeres son ejemplo de vida” y hasta les prometía “asesoría integral para madres de familia, madres solteras y para todas las mujeres del Istmo, quienes son ejemplo de lucha y trabajo”.

En opinión de Fierro, estos hechos “dibujan a un político como alguien sin vocación de servicio, simplemente en busca de una posición de poder que cualquier día puede renegar de los capitalinos y buscar una diputación o presidencia municipal ya sea en la Mixteca, la Costa, o la Cuenca e, incluso, en otra entidad de la República”.

En tanto, como abanderado del PSD, José Luis Fierro manifestó su compromiso total con los ciudadanos de Oaxaca de Juárez.

“En nuestra ciudad recibimos con los brazos abiertos a todas y todos; no importa la nacionalidad, ni la región de nuestro estado; todas y todos enriquecen la vida capitalina, pero con responsabilidad y respeto”.

También ofreció, si gana la elección del próximo 1 de julio “hacer de nuestra ciudad un mejor espacio para vivir”.