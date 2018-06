Donación de sangre, un acto solidario que salva vidas

+ Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre y en Oaxaca sólo el 0.8% de la población realiza esta aportación altruista + Donar una unidad salva tres vidas

OAXACA, OAX., junio 13.- En el marco de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre –este 14 de junio- el Gobierno de Oaxaca de Juárez convoca a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la importancia de esta esta aportación altruista, que convierte a quien la practica en héroes anónimos, pues acompañan a otras personas que enfrentan una complicación de salud.

Las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas cada año –afirma enfático el jefe del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, Ernesto Pérez Matos- al señalar que en la entidad oaxaqueña se transfunden más de 24 mil unidades anualmente.

“Cada unidad se separa en tres componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma, por lo que un solo donador puede llegar a salvar la vida de tres personas”, detalló al recordarle a la población que el centro se localiza a un costado del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, mejor conocido como el civil.

Ante ello, el funcionario estatal hizo hincapié en que si una de cada 100 personas del estado donara, se tendrían 38 mil unidades, pero la realidad es que 0.8 por ciento de la población es la que lo realiza, es decir, no se supera la cifra pero se registra una cobertura necesaria.

Lo anterior, a pesar de que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) cuentan con una red de servicios de sangre conformada por el CETS, 14 hospitales generales y 16 básicos comunitarios donde se procesan componentes sanguíneos, obteniendo anualmente un aproximado de 25 mil unidades.

EN MÉXICO SÓLO DONA SANGRE EL 3% DE LA POBLACIÓN

A nivel mundial, 112 millones de personas donan al año, mientras que en México se obtienen alrededor de 3.2 millones de unidades de sangre, es decir solo el tres por ciento dona, en una población de más de 120 millones de mexicanos.

Mientras que en Latinoamérica solo el 2.8 de la población lo realiza y la mayoría de las unidades son usadas derivado de la violencia, accidentes, heridas, traumatismos, embrazadas y problemas obstétricos.

En los países desarrollados la gente dona más, ya que de cada mil habitantes el 37 por ciento lo realiza de manera altruista, a fin de que se emplee en cirugías del corazón, trasplantes y cáncer en personas adultas.

“La donación de sangre es un acto solidario”, es el lema que este 2018 promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de que se destaquen los valores humanos fundamentales del altruismo como el respeto, empatía y generosidad, que están en la base de los sistemas de donación voluntaria y no remunerada.

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE

Saúl es estudiante, cuenta con 20 años de edad y donó voluntariamente una unidad de sangre en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), él es tipo O Rh positivo, y relata que su sangre es para beneficiar a personas enfermas y que con ella se pueden salvar tres vidas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 14 de junio como Día Mundial del Donante de Sangre, cuyo lema para este año es: “Date a los demás, dona sangre, comparte vida”, mediante el cual se busca agradecer a los donantes voluntarios y concienciar a la población sobre la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad del plasma.

La Dirección del CETS, informó que a nivel mundial se obtienen 110 millones de unidades de sangre, mientras que en México se obtienen 3.2 millones de sangre, es decir sólo el tres por ciento. En Oaxaca se obtienen 27 mil unidades en todo el sector salud, por lo que se requiere de tres mil unidades más para satisfacer la demanda que existe en las unidades médicas.

Expuso que la sangre se emplea en la atención de hemorragias obstétricas, para personas con traumatismos, con lesiones de arma de fuego y blanca, así como para el tratamiento, de algunos casos, de cáncer infantil, por lo que en el CETS se obtienen 10 mil unidades al año. Exhortó a la población oaxaqueña, en particular a los jóvenes para que acudan a donar sangre y salven vidas, ya que de una unidad se obtienen tres componentes, glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, este 14 de junio los SSO entregarán reconocimientos a donadores voluntarios e instituciones académicas que ayudan en la promoción y captación de donantes, como son las Universidades Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Anáhuac, La Salle y los trabajadores de la empresa The Home Depot, por su donación voluntaria.

Dio a conocer que para donar al CETS, ubicado a un costado del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” de esta ciudad, pueden acudir en un horario de atención de 8:00 a 12:00 horas de lunes a viernes. Los donantes deben tener más de 18 años y menos de 65 años de edad, estar sano y no tener conductas de riesgo sexual, no haberse realizado tatuajes recientes, anillos o aretes, asistir en ayunas, y no estar tomando medicamentos o llevar algún tratamiento médico.

En las donaciones que se realizan al año, se han detectado cuatro casos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida), alrededor de 20 de hepatitis B, 40 de enfermedad de Chagas y 30 de sífilis, cuyas personas han sido referidas a las unidades médicas para su atención y tratamiento.

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea cuenta con el equipo necesario y personal capacitado para atender a los donantes y analizar la sangre que se entrega.

Los tipos de sangre con menor captación son del grupo B negativo, A negativo, y Rh negativo, ya que en nuestro estado uno de cada mil 500 personas es portadora de sangre tipo negativa, ante ello, dijo, en las redes sociales existen grupos de personas con este tipo de sangre por lo que ellos mismos se comunican cuando tienen alguna necesidad.