Héctor Pablo acabará con los malos gobiernos del PRI, aseguran

+ El candidato de la alianza “Por México al frente” al Senado de la República perfila su triunfo con fuerte respaldo de los habitantes de la región de la Cañada

SAN JUAN BAUTISTA Cuicatlán, Oaxaca, junio 17.- El candidato al Senado de la coalición “Por México al Frente”, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, es el único de los contendientes que podrá terminar con los malos gobiernos del PRI, aseguró aquí la Senadora Laura Rojas Hernández, representante del candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés.

“Los gobiernos del PRI han hecho muy mal las cosas en Oaxaca y en México: vivimos en un clima de inseguridad y violencia. Tan sólo en 2017 se registraron más de 28 mil asesinatos; la pobreza y la desigualdad siguen en aumento y la corrupción impera en el gobierno estatal y federal, pero además el PRI ha desatado una guerra sucia contra Héctor Pablo y Ricardo Anaya”, denunció la legisladora panista.

En la tierra del canto con aroma a mango, Héctor Pablo tuvo una efusiva recepción, iniciada con una caminata por las empinadas calles hasta el centro de la población, donde encabezó un acto masivo.

Acompañado por las candidatas a las diputaciones federal y local, así como a la presidencia municipal, Anamía Méndez, Madai Hernández y Rosa Martha Moreno, respectivamente, sostuvo que se deben cambiar las cosas que ya no funcionan e implementar acciones, programas y leyes que verdaderamente sirvan a la gente.

Ante distinguidos priistas que acudieron al evento, inconformes por las imposiciones en su partido, el abanderado de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que Oaxaca ya no puede estar en manos de unos cuantos, porque el estado no se puede tratar como el patrimonio de una familia.

Indicó que a lo largo de esta campaña ha recorrido todo el estado, “porque el que no camina y no conoce no gana, porque el que no enfrenta los problemas ni ha vivido aquí, no tiene idea de lo que sucede en Oaxaca y ya no podemos hacer más experimentos de políticos que no solucionan ni aportan nada a la entidad”, subrayó.