Lleva Oaxaca 40 años de vivir en la anarquía: Iglesia católica

+ El vocero de la Catedral Metropolitana, sacerdote José Guadalupe Barragán Oliva, condena el plantón de maestros de la Sección 22 del SNTE y pide a la sociedad protestar, porque la Iglesia no puede hacerlo

OAXACA, OAX, junio 17.- En Oaxaca se vive en total anarquía, pero no es de ahorita, esto sucede desde el año 80, tenemos cerca de 40 años, afirmó el sacerdote, José Guadalupe Barragán Oliva, al referirse a los maestros apostados en las afueras del templo de La Catedral.

LLevan días los sedicentes profesores de haber sembrado sus ratoneras en las afueras de La Catedral y a pregunta sobre esta situación, Barragán Oliva, dijo que la sociedad tiene que protestar, ante la falta de poder de la iglesia.

Ratificó que los atrios de los templos son lugares sagrados y puntualizó que cuando se pierde el respeto, da lo mismo hacer esto o lo otro.

Recordó que años atrás había un enrejado que marcaba el límite del atrio del templo de La Catedral, pero el gobierno lo quitó y ahora en ese espacio cualquiera puede hacer lo que se le antoja, como los maestros que incluso, realizan sus necesidades fisiológicas.

Señaló de lamentable los daños ocasionados al patrimonio de los oaxaqueños, de lo cual—dijo—ya nos acostumbramos a ver el mal y se va perdiendo la esperanza de levantarse.

Afirmó el vocero de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, que como sociedad necesitamos levantarnos de los atropellos de los maestros y otras cosas cometidas en perjuicio no solo de La Catedral, sino del teatro Macedonio Alcalá, monumentos coloniales y otros de relevante importancia.

Volviendo con los educadores, dijo suponer que son gentes que cuando menos saben algo de historia y saben valorar las obras de arte, subrayó que con sus acciones lo peor que pueden hacer, es ser ejemplo de lo que ven y están viendo sus alumnos.

Dijo que da tristeza verlos al medio día acostados y deseó que pronto les caiga—como se dice—el 20 o el dinero en la bolsa, trabajen o no, pero les pagan, lo que me hace pensar que es un instrumento perverso utilizado a lo mejor por el gobierno.

¿La iglesia no puede protestar, sobre lo sucedido en Catedral?

Respondió que la violencia no es aconsejable y manifestó que tienen que haber formas de presionar para que se respeten lo que llamó “nuestros espacios”, no nos toca a nosotros, toca a todos católicos, defenderlos.

¿Acciones de los maestros, han sobrepasado a la autoridad?

Los daños a niños y la sociedad, son irreparables, contestó.

¿De ganar López Obrador, gozarán de mas privilegios?

En campaña se prometen muchas cosas, la sociedad es apática, no tiene empuje, dijo.

¿Quiere decir que no votarán en Julio?

No, no, no, hay una actitud de incredulidad por salir a votar, pero es una obligación cívica para no posteriormente andarse quejando, si no se cumplió con este deber.

¿No prevé la iglesia, violencia para entonces?

No, no, jamás, eso no va por ahí, finalizó el padre Barragán.