Llama Iglesia católica al ‘voto libre’ por los mejores gobernantes

+ “Ningún partido, candidato o persona puede comprar tu voto”, advierte el arzobispo Pedro Vásquez Villalobos y llama a sufragar de manera consciente

OAXACA, OAX., junio 20.- Nadie debe comprar tu voto ni tu libertad, ningún partido político, ninguna persona, menos un candidato, en la casilla donde le corresponda sufragar usted sabrá a quien va a elegir y por quien votar, llamado del Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos.

Decida libre, conciéntemente y elija a la persona que considere será el mejor gobernante, él que traiga beneficios a la sociedad, a nuestra ciudad—Oaxaca de Juárez—a nuestros pueblos, a nuestro país.

El mensaje y exhorto del Arzobispo, a 11días de las elecciones del uno de Julio, fue difundido a través de redes sociales, donde señala la fecha como importante en la vida del país, mencionando que ciudadanos con mas de 18 años de edad, tendrán la oportunidad de elegir a nuevos gobernantes.

Dijo que es importante porque la sociedad tiene que pensar en las personas que van a gobernar nuestro país, subrayando que todas las personas como cualquier humano, tiene sus principios, sus cualidades y también defectos.

Señaló que ninguno de los candidatos es perfecto, no se mueve en la tierra, no está entre nosotros, podemos hacer que el servicio de la política se vaya perfeccionando cada día mas y esto lo tendrán que ejercer los que lleguen a ser elegidos para gobernar.

Preguntó ¿quien los va a elegir?

Nosotros los ciudadanos, acudiendo a las urnas e interesándonos por estar presentes en las casillas donde corresponda votar, para seleccionar a los futuros gobernantes.

Advirtió: usted tiene que decidir en su conciencia a la persona indicada para gobernarnos en el país, presidentes municipales en las comunidades, representantes en las Cámaras de diputados y senadores, del Congreso de la Unión.

El llamado del Arzobispo fue en el sentido de no dejar que otros decidan en la urna, menos se quede en su casa porque otros decidirán por cualquier ciudadano. Terminó diciendo que no se vale lamentarse después, porque el votante no se interesó en elegir a los futuros gobernantes.