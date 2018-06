Héctor Pablo será Senador, asegura presidente del PAN Damián Zepeda

+ “El 84 por ciento de los mexicanos quiere que se vaya el PRI del gobierno, por eso están desesperados y resulta imposible que compitan sus candidatos” expresó el líder

OAXACA, OAX, junio 25.- Con el desplome de los candidatos del PRI en todo el país, la coalición “Por México al Frente” se coloca en posición de ganar las elecciones del primero de julio, aseguró aquí el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, al manifestar que Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva será el Senador que reclama el pueblo de Oaxaca.

“El 84 por ciento de los mexicanos quiere que se vaya el PRI del gobierno, por eso es imposible que puedan ganar la presidencia de la república y la mayoría en los Congresos aunque sigan manipulando las encuestas”, advirtió en conferencia de prensa, donde señaló que de manera desesperada, rasgándose las vestiduras y con todo el peso del estado, pretenden engañar a la gente argumentando que todavía tienen posibilidad.

En tanto, Héctor Pablo informó que de acuerdo con la última encuesta, en la elección para Senador de Oaxaca lleva 10 puntos de ventaja, ya irreversibles sobre el PRI, con la posibilidad de remontar todavía a la candidata de Morena.

Precisó además que los partidos de la coalición que abandera han iniciado un total de 18 denuncias contra funcionarios del programa Prospera en la entidad, quienes están coaccionando el voto y condicionando los recursos a favor del PRI, además de que ciudadanos han retenido en la Mixteca y la Costa camiones repletos de despensas del gobierno del estado que pretendían usar en beneficio de los candidatos priístas, por lo que hay muchas evidencias.

Ante las burdas difamaciones en su contra, transmitidas principalmente en redes sociales, el próximo Senador respondió irónico, que el partido oficial quiso adjudicarle una mansión con alberca, tomando fotos con drones, de una propiedad que en realidad pertenece al candidato del propio PRI a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán. “Ni siquiera saben hacer bien la guerra sucia los priistas”, manifestó sonriente.

Damián Zepeda, por su parte, en presencia de los dirigentes estatales del PAN, PRD y MC, Natividad Díaz, Hugo Jarquín y Ricardo Coronado, respectivamente, en la recta final del periodo de campañas refrendó el respaldo que ha mantenido el Comité Ejecutivo Nacional para los candidatos al Senado, Héctor Pablo Ramírez y Perla Woorlrich, quienes dijo, son una prioridad.

En presencia de los candidatos a la presidencia municipal de la capital y los distritos 13 y 14 del centro, Samuel Gurrión, Alicia Bañuelas y Daniel Constantino, manifestó que a través del Frente están planteando sumar esfuerzos entendiendo que en México hoy no se requiere imponer la voluntad de una sola persona, sino consensuar los pasos que se tienen que dar para lograr en conjunto la transformación del país.

Llamó a la ciudadanía a votar por los candidatos del Frente, toda vez que son los únicos que pueden vencer a Morena que ha propuesto locuras como pactar con los narcotraficantes y perdonar a los corruptos.

¡VOY A HACERLE JUSTICIA AL ISTMO!: HÉCTOR PABLO

“Cada compromiso de los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales de la Coalición “Por México al Frente” es un compromiso que yo defenderé desde el Senado para que se haga realidad.” Con este mensaje, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva reafirmó la sólida convicción de trabajo en equipo que tienen las y los candidatos de la coalición integrada por los partidos de la Revolución Democráctica, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

El candidato al senado sostuvo que a Salina Cruz, ciudad considerada como la puerta de entrada al desarrollo de Oaxaca, no se le ha hecho justicia, ya que la entidad, así como toda la región del Istmo padece de falta de infraestructura y servicios dignos: “No le han hecho justicia porque teniendo toda esta infraestructura en petroquímica, no tenemos ni siquiera pavimentadas las calles de las colonias. Después de todo lo que Salina Cruz le da al país, no tenemos hospitales dignos ni escuelas dignas, ni universidades dignas. Salina Cruz es la puerta del desarrollo transísmico de este país”, manifestó Héctor Pablo.

El candidato recordó que, como director de Liconsa, tiene la experiencia de haber manejado una empresa del estado, tal y como lo es Petróleos Mexicanos, a cuyo sindicato se dirigió así: “Quiero enviarle un mensaje fraterno y afectuoso al Sindicato Petrolero. Al sindicato le digo que aquí están también sus candidatos. Aquí están Goman, Claudia, Pepe y Héctor Pablo. Porque yo, siendo director de liconsa a nivel nacional manejé una empresa del estado. Pemex no ha sido manejada adecuadamente”.

Entre porras de “Queremos al mejor, Héctor Pablo Senador”, Ramírez Puga Leyva aseveró que Salina Cruz, el Istmo y todo Oaxaca deben ser receptores de los resultados de la reforma energética, “porque no es justo que teniendo aquí los recursos que hacen posible la energía, tengamos luz y gasolina caras”, sostuvo.