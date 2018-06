Ciudadanía, molesta por la inseguridad, busca creer en alguien: Castellanos

+ Oswaldo García Criollo está subido en la cresta de AMLO y Samuel Gurrión es insultante su dispendio de recursos, afirma el candidato a edil capitalino por el partido Panal

OAXACA, OAX., junio 26.- No puedo hablar de política porque estoy en la iglesia; era Raúl Castellanos Hernández, candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez, quien apareció el domingo en La Catedral—según dijo—para saludar al Arzobispo y manifestarle su respeto.

Posteriormente, en las afueras del templo, accedió a una entrevista y vino la primera pregunta: ¿como va la campaña?

Muy bien, el trabajo ha sido a ras de tierra, hablando con la gente, la respuesta ha sido excelente, la ciudadanía está bastante molesta por la inseguridad y tiene deseos de creer en alguien, respondió.

Hemos ofertado un proyecto de gobierno respetuoso, transparente, cercano a la sociedad, voy a ser presidente municipal que andará por las calles, la definición última la tiene el electorado, confió Castellanos.

Habló de esperar un voto informado, conciente, analizado de los oaxaqueños y que valoren, aseguró no estar gastando los millones de pesos que gastan otros, que por cierto no son de la ciudad; se definió oaxaqueño y expresó estar optimista con el resultado del próximo domingo.

Manifestó que Oaxaca es muy alentador y dijo no tener recursos que tienen otros y llegan a sus mítines regalando domésticos, despensas, dando dinero, se paran en carros blindados a 2 cuadras, no tenemos para eso, lo mas importante es estar cerca de la gente, no hemos puesto un solo espectacular, ni hemos pintado una sola barda, afirmó.

Del pintado de bardas, habló no haberlo hecho por falta de recursos y fundamentalmente por respeto a la ciudadanía, reconoció que los espectaculares y pintas dañan la imagen de la capital, son contaminantes, para el candidato, es mejor ver a la gente y hablar con ella.

¿Ha llegado a los cinturones de miseria, se ha enlodado los zapatos?

Estuvimos en las colonias Monte Albán y Lomas de San Jacinto, mencionó.

¿Su apreciación:

Hay muchas carencias, muchas limitaciones, es muestra que no debemos aceptar, de contrastes, de pobreza, de asimetrías económicas que subsisten, lamentablemente no solo en el Estado, sino en la ciudad capital.

Esos temas son inaceptables, hay que hacerles frente con una gran política social cercana al pueblo, que se regularice la tenencia de la tierra, porque hay mucha irregularidad.

Que el Municipio se ponga al frente, otorgue los servicios adecuados; en Lomas de San Jacinto no hay drenaje, porque los de la Cuauhtémoc no permiten que se conecte el servicio.

Al dicho de que los presidentes municipales, argumentan que no hay recursos, señaló que siempre habrá carencia de recursos; en cuanto a perspectivas de todo lo que se requiere, expresó: creo que hay que buscar alternativas, buscar la participación de la sociedad, hay que manejar transparentemente los recursos, fijar prioridades, hacer el esfuerzo porque el gobierno estatal se involucre en la solución de problemas de la sociedad oaxaqueña y nuestra ciudad, hay que promover el empleo para que lleguen los recursos.

Continuó que hay que promover a los jóvenes emprendedores, hay que hacer todo lo que tenga que ver con la generación y posibilidades de ingresos, no solo para el Municipio, también para la gente, esto es lo que tenemos que hacer.

¿Como ve a los adversarios?

Oswaldo García, está subido en la cresta de ola de López Obrador, pero aquí no va a gobernar Obrador, ni está en la boleta municipal, además está cuestionado por otros temas que han estado saliendo a la luz pública y que la gente comenta que tendrá que aclarar.

En el caso de Samuel Gurrión, es insultante el dispendio de recursos, debió entregarlos a sus paisanos de Juchitán, para apoyar la tragedia de los terremotos.

De Esesarte, dijo que ya fue presidente y la gente dice que nunca se paró, ni atendió problemas, no se le podía ver en el Palacio municipal, ahí está el juicio.

¿Que espera de las elecciones?

Que se den en paz y se manejen con transparencia, que se respete el voto, que no haya inducción, estoy enterado—dijo—que hay la intención de solicitar que empleados del gobierno—no dijo si el estatal o municipal—fotografíen boletas de elector y sean castigados, si no votan por Manuel De Esesarte; el INE tiene que vigilarlas muy bien, la transparencia del voto debe ser fundamental, que se cuenten bien, que gane el que quiera la ciudadanía, deseó el entrevistado.

¿Anticipa fraude?

No anticipo fraudes, confío en las autoridades electorales, en funcionarios de casilla, en la ciudadanía, incluso en los candidatos para que asuman su responsabilidad, su derrota en caso de presentarse.

Aprovechando que era domingo—día de descanso—donde el zócalo despejado por los maestros, lo recorrían familias de diversas clases sociales, el candidato se agregó al conglomerado, a toda persona que encontraba los saludó y los invitó a votar el próximo domingo, uno de Julio.

Raúl Castellanos Hernández, va por la presidencia municipal de la capital del Estado, del Municipio de Oaxaca de Juárez, competirá apoyado por el partido político, Nueva Alianza.