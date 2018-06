Esperanza y confianza del pueblo xoxeño respaldan trabajo de López Jarquín

+ En un Parque Central abarrotado el candidato del Frente a la presidencia municipal de Xoxocotlán realizó con éxito su cierre de campaña

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oaxaca, junio 27.- Miles de vecinos de las diferentes agencias, colonia, barrios y fraccionamientos del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán se dieron cita en el parque central desde las cuatro de la tarde para ser testigos del cierre de campaña del candidato a la presidencia por la coalición “Por Oaxaca al Frente”, Alejandro López Jarquín.

Las porras y gritos de apoyo al candidato perredista dieron muestra de que el triunfo del próximo 1 de julio será para la planilla que integran PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, “con el corazón y el pueblo daremos continuidad a nuestro trabajo por Xoxocotlán, seguiremos trabajando para que las familias xoxeñas vivan mejor”, destacó.

El candidato arribó acompañado de su esposa la Doctora Tania López López, de su hijo Daniel Emiliano e integrantes de la planilla, mientras iba caminando hacia el templete entre los asistentes, recibía muestras de cariño con porras y aplausos de quienes respaldan el proyecto de gobierno que encabeza.

“Estoy muy agradecido con el pueblo de Xoxocotlán por estar aquí presentes; por todo el respaldo que me han demostrado, por todo el cariño de la gente, por cada muestra de apoyo en nuestros recorridos. No les voy a fallar, cada compromiso que realicé en las agencias, colonias, barrios y fraccionamientos los voy a cumplir. Nuestro proyecto es de resultados no de palabras”, señaló.

Al mismo tiempo, señaló “hace año y medio ustedes confiaron en un proyecto de gobierno y el día de hoy ante ustedes, vengo a decirles que el pueblo es el que vota y el pueblo es el que manda, que hace año y medio ustedes confiaron que nosotros haríamos la diferencia en Xoxocotlán y así lo hemos hecho, durante todo este tiempo hemos sido un gobierno diferente, un gobierno como nunca antes se había visto en nuestro municipio”, puntualizó el perredista.

“Vengo a decirles que con su apoyo le daremos continuidad a ese proyecto de gobierno que empezamos hace año y medio, seguiremos transformando nuestro municipio, vengo a decirles que con el apoyo de ustedes el próximo primero de julio demostraremos que en Xoxocotlán seguiremos teniendo un gobierno cercano a la gente, un gobierno de puertas abiertas”, lanzó el candidato.

Durante su mensaje, también dijo “hoy en nuestro municipio hay obra pública, paz social, acciones en materia de cultura, deporte y educación. Hemos realizado obras en todas las agencias colonias y barrios que conforman nuestro municipio, durante este tiempo caminamos y atendimos las necesidades de los sectores más vulnerables, todas esas acciones hoy se ven realizadas en un gobierno que está en constante comunicación con la ciudadanía. Somos un gobierno que atiende, que escucha al pueblo. Eso lo sabe la ciudadanía y por eso están aquí para demostrar que apoyan la continuidad de nuestro proyecto”, agregó.

En presencia del candidato del Frente a diputado local por el distrito XV, Horacio Antonio, López Jarquín dijo que honrará en todo momento la confianza de la ciudadanía, “con mi trabajo voy a responder a ese apoyo que me brindan, el cambio de nuestro pueblo no lo detiene nadie. Y estoy convencido que con el apoyo de ustedes, Horacio Antonio ganará la diputación y así tendremos un aliado en el Congreso local que nos ayudará a gestionar más apoyos para nuestro pueblo”.

“Estamos convenidos que es con Alejandro con quien nuestro municipio seguirá teniendo obras, es por eso que estamos aquí y lo apoyaremos hasta el final, el primero de julio contará con nuestro voto para que siga siendo nuestro presidente municipal”, enfatizó la señora Rosalba de la colonia Progreso.

“¡Alejandro amigo, el pueblo está contigo!, ¡ya tenemos presidente!” fueron las porras que lanzaban mujeres y hombres xoxeños, quienes en todo momento se mostraron esperanzados, alegres de que el gobierno de Alejandro López Jarquín tendrá continuidad pues el triunfo está garantizado el próximo domingo.