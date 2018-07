Un herido y daños materiales, deja ‘Onda tropical número 11’ en Oaxaca

OAXACA, OAX., julio 3.- El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), dio a conocer que las lluvias registradas este martes en diferentes comunidades de la entidad dejaron como saldo una persona lesionada y daños materiales.

El titular de la CEPCO, Heliodoro Díaz Escárraga, indicó que tanto los daños materiales a una vivienda en la que colapsó la barda frontal, como la persona lesionada, se presentaron en el municipio de Santa Catarina Juquila.

Explicó que las fuertes lluvias provocadas por la Onda Tropical número 11 que abandonó la entidad, reblandecieron el material de la barda que cayó sobre un mototaxi, lesionando al conductor Pedro V. A. de 26 años, quien fue trasladado al hospital local en donde lo reportan fuera de peligro.

Mientras tanto, en la comunidad de San Martín Itunyoso, perteneciente al Distrito de Tlaxiaco en la mixteca oaxaqueña, se presentó una granizada, por lo que se implementó un operativo de revisión de inmuebles y casas habitación, dando como resultado saldo blanco.

De igual forma, se estableció en materia de Protección Civil un operativo en la comunidad de Santa María Zacatepec, en donde la tarde noche de hoy se registraron lluvias fuertes acompañadas de viento.

El funcionario estatal indicó que la Onda Tropical No. 12, se localiza sobre las costas de Quintana Roo, por lo que se mantiene en vigilancia y exhortó a la población a atender las recomendaciones.

RECOMENDACIONES:

Extreme precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente.

No transite por zonas inundadas; ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no se acerque a postes o cables de electricidad.

No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua. • Si viaja en su vehículo, extreme precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias, no se confíe del potencial y peso de su vehículo especialmente si es todo terreno.

No cruce puentes si el agua lo pasa por encima

No restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro de que no hay cortos circuitos. Si tiene duda sobre el estado de su casa, solicite el apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.

Aléjese de casas y muros en peligro de derrumbarse.

No tome líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas; siga las indicaciones de sanidad que dicten las autoridades.

Evite que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades.

En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos y electrónicos, si se encuentra en el exterior procure buscar refugio en alguna edificación, si está viajando quédese en el interior de su automóvil.