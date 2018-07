Concreta INE el triunfo de López Obrador por 53.9 por ciento

Con los cómputos distritales al 100%, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió el resultado final de la elección presidencial, el cual confirmó el triunfo en las urnas del candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, por quien votaron 30 millones 113 mil 483 electores, es decir, obtuvo el 53.19% de los sufragios.

López Obrador arrasó, pues ni siquiera la suma de los votos que tuvieron los otros tres contendientes superan el resultado del tabasqueño. Con esto, el morenista se convertirá en el presidente más votado de la historia del país, superando a Enrique Peña Nieto, quien en 2012 recibió 19 millones 226 mil 784 sufragios.

Ricardo Anaya, de la alianza Por México al Frente, obtuvo 12 millones 610 mil 120 votos (22.27%), seguido del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, con 9 millones 289 mil 853 votos (16.40%) y en cuarto lugar el independiente Jaime Rodríguez Calderón, quien llegó a 2 millones 961 mil 732 sufragios (5.23%).

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dijo que se abrieron para el recuento de los votos el 75% de los paquetes electorales en todo el país, sin que se modificara el resultado de las actas.

También dio a conocer el número de sufragios que obtuvo cada partido político, ya que cinco de ellos no alcanzaron el umbral de 3% de la votación, se trata del PRD, el PES, PVEM, MC y Nueva Alianza.

El PRD ganó 1 millón 602 mil 715 votos (2.83% de los sufragios totales); el PES, 1 millón 530 mil 101 (2.70%); el PVEM, 1 millón 51 mil 480 (1.85%); MC, 1 millón 10 mil 891 (1.78%); y Nueva Alianza obtuvo 561 mil 193 votos (0.99%).

Mientras que Morena se colocó en el primer lugar de la lista al recibir 25 millones 186 mil 577 votos (44.49%); le sigue el PAN con 9 millones 996 mil 514 votos (17.65%), el PRI con 7 millones 677 mil 180 votos (13.56%) y el PT con 3 millones 396 mil 805 (6%).

Los cinco partidos que obtuvieron menos del 3% de los votos tendrán que esperar el cómputo final y oficial de la elección de los diputados federales y senadores para ver si salvan el registro.

Lo anterior porque ley precisa que al partido que no obtenga al menos el 3% de la votación válida en cualquiera de las elecciones federales le será cancelado el registro.

La elección presidencial también presentó 31 mil 982 votos (0.05%) para candidatos no registrados y 1 millón 603 mil 857 (2.83%) sufragios fueron nulos.

Es decir, los votos nulos fueron más altos que los que recibió el PRD, el PES, PVEM, MC o Nueva Alianza.

La discusión en el Consejo General del INE se centró en el desgaste que tuvieron los funcionarios de casilla con el recuento de votos más alto de la historia del país, por lo que hubo consejeros que pidieron ya una reforma electoral que incluya el voto electrónico.

“Ya no le demos vuelta señores de los partidos políticos que van a integrar las cámaras, necesitamos modificar el sistema, impulsar el voto electrónico en este país, no hay vuelta de hoja, eso nos ayudaría a tener un esquema de capacitación mucho más sencillo, no habría necesidad de imprimir boletas, no habría necesidad de imprimir actas”, dijo el consejero Marco Baños ante los representantes de los partidos políticos.

“Creo que electoralmente estamos más desarrollados que futbolísticamente, si futbolísticamente no pudimos llegar al quinto partido es hora que electoralmente lleguemos a la urna electrónica y a los cómputos oficiales la misma noche de la elección como ocurre en toda democracia que se precie”, anotó el consejero Ciro Murayama, quien dijo que se recontaron tres de cada cuatro paquetes, lo que sometió al estrés y cansancio a los funcionarios del INE y no se modificó el resultado.

Sin embargo, hubo consejeros pidieron explorar estas propuestas en otra ocasión, debido a que el recuento de los votos es básico para las contiendas cerradas.