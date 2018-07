Santiago Galindo se suicidó, familia revela posibles causas

Rubén Galindo, tío del productor Santiago Galindo, confirmó que su sobrino se suicidó la madrugada del miércoles 11 de julio.

“Aparentemente fue un suicidio porque el coche estaba cerrado, tenía el arma en la mano, no sabemos qué lo motivo a dar este paso tan drástico para él y para la familia. No creo que haya más que seguir (investigando), fue muy claro lo que pasó. El suicidio quedó definido. No dejó carta, recados ni nada. Que Dios lo tenga en su gloria y descanse en paz”, declaró el tío al diario Reforma.

Y el primo de Santiago, también llamado Rubén Galindo, aseguró que el haberse quedado sin la exclusividad en Televisa no era una razón de peso para quitarse la vida.

“Todos estamos bajo presión, son momentos difíciles, pero yo creo que no necesariamente esa (perder la exclusividad) es una razón de peso para que Santiago haya hecho lo que hizo.

“Yo creo que hay otros motivos: llevaba mucho tiempo sin dormir, creo que le recetaron mal unas medicinas que le cayeron mal y entró en un problema en el que no le vio salida. Fue por presiones de trabajo y personales que él tenía, y creo que estas pastillas no le cayeron bien, pero no soy médico, no sé más”, dijo Rubén quien fue socio en la producción de diversos programas como Bailando por un sueño.

Según se informó, sus restos descansarán en la Iglesia del Pedregal, donde está también su hermano Jesús. También se dio a conocer que ya se planea un homenaje. “Rendirle un homenaje a un guerrero que dedicó los mejores años de su vida a la televisión”, finalizó su primo Rubén.