‘No autorizaré ninguna transnacional en Zaachila”: Maricela Mtz Coronel

VILLA DE ZAACHILA, Oaxaca, julio 16.- La presidenta municipal de este municipio, Dra. Maricela Martínez Coronel, declaró ante habitantes de este municipio que no ha autorizado ni autorizará ningún permiso o concesión para la instalación de alguna empresa transnacional en el territorio zaachileño, ya que así lo demanda la voluntad popular.

La Alcaldesa salió al paso de rumores y afirmaciones que señalan que su administración ha dado autorización para la perforación de un pozo profundo que surtirá de agua potable a la tienda Aurrerá de la transnacional Walmart, que presuntamente se instalaría en el centro de la población, a lo que ésta respondió: “el pueblo de Zaachila no ha permitido la entrada de Oxxo, no ha permitido la entrada de la Coca-Cola, y tampoco ha permitido la entrada de otras compañías que solamente dañan la ecología y la economía de la comunidad”.

Frente a un grupo de casi un centenar de personas en el patio central del palacio municipal, reiteró que la paz y la tranquilidad prevalecen en la población después de las pasadas elecciones y que ahora los lugareños se dedican al trabajo para salir adelante.

Una vez escuchadas las demandas de los habitantes, quienes coincidieron en que no permitirán la puesta en marcha de un supermercado, la presidenta se comprometió a velar por los intereses del pueblo, sin caer en provocaciones ni actos ilícitos.

Después de que maquinaria de perforación realizara excavaciones dentro de un predio particular a orillas del arrollo Zanja, en el barrio de Lexio, el municipio ha optado por solicitar de forma inmediata a la CONAGUA información acerca del permiso que esta oficina federal pudo haber dado.

“La situación que se investiga debe seguir un cauce legal, no vamos a dejarnos llevar por rumores, en caso de que la CONAGUA responda que no se ha autorizado nada, se buscará la cancelación de la obra de excavación y la sanción correspondiente, pero si el permiso ya se dio por parte de la dependencia federal, no permitiremos que esto represente una clara intromisión de una empresa transnacional a nuestra comunidad”.

La edil zaachileña también apuntó, “somos respetuosos de la voluntad popular, nuestro deber es velar por los intereses del pueblo y más allá de los que apuestan al encono y la división al interior de nuestro municipio, buscaremos siempre los canales del diálogo y el respeto”.

La Edil, que en todo momento se comprometió a estar atenta, lamentó que estos problemas trasciendan de forma negativa en la población, “debemos estar unidos, debemos hablar y exigir, pero también escuchar y tomar la mejor decisión, a nadie conviene actuar con alevosía, “nosotros siempre estaremos atentos a las demandas de la comunidad, no a las TRANSNACIONALES siempre fue un lema de campaña y hasta ahora lo he cumplido, la comunidad debe saber que hasta el último minuto de mi mandato me mantendré en ese tenor”, culminó.

En el caso de su administración al inaugurar las obras que no se pudieron difundir durante la jornada electoral debido a la veda que existía al respecto, “el pueblo poco a poco podrá dar cuenta de cuál ha sido su trabajo y de qué manera se han invertido los recursos durante su administración, finalizó.