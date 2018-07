Oaxaca sabe dar y compartir desde su miseria, dice el Arzobispo

+ Invita a vivir la Guelaguetza, que es espiritualidad en bailes y danzas

OAXACA, OAX, julio 16.- La fiesta de la Guelaguetza, tiene un tinte religioso, vivamos en la espiritualidad que está en los bailes y danzas de nuestros pueblos y de nuestras regiones, iniciamos una semana donde vamos a prepararnos para esa gran fiesta, destacó el Arzobispo ante feligreses presentes en la misa de ayer domingo, en la iglesia Catedral

Dijo que para la gran fiesta de la ciudad de Oaxaca de Juárez—capital del Estado—vendrán muchos a visitarnos, se alegrarán con nosotros, vendrán a compartir, vienen a disfrutar de nuestra cultura y de nuestra historia.

El Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos, se unirá y conocerá por primera vez con base en su investidura, el significado de la Guelaguetza, fiesta que contagia y es atractivo para miles de turistas nacionales y extranjeros que llegan a la capital del Estado, para admirar y conocer el maravilloso y multicolor espectáculo.

El jerarca de la grey católica en Oaxaca, contagiado de la gran festividad a realizarse los lunes 23 y 30 de este mes de Julio, en su homilía de ayer domingo, llamó a contagiarnos de la realidad que ha vivido nuestro pueblo a lo largo de la historia, porque todo esto —dijo—nació en torno a la festividad de nuestra Señora del Carmen, cuya fiesta se celebra este lunes.

Aseguró el Arzobispo que los de Oaxaca sabemos compartir, sabemos dar dentro de nuestra pobreza, de nuestras miserias, eso es lo que damos y lo damos todo.

LLAMADOS A SER PROFETAS

Al hablar directamente de la cuestión religiosa, llamó a los católicos que asistieron a la misa dominical del medio día en la iglesia Catedral, a cumplir con el llamado de Dios, subrayando que desde el día del santo bautismo, fueron llamados a ser profetas.

Entonces tiene que profetizar, tiene que hablar en nombre de Dios, tiene que hablar al corazón de las personas, tiene que hablar a tiempo y a destiempo, tiene que hablar lo que a veces no es agradable escuchar. No se puede decir que está ejerciendo su profetismo, si solamente habla cosas que agraden, porque habrán otras cosas desagradables que se están viviendo.

Don Pedro afirmó: no se haga cómplice de algo que no se está viviendo y que pide Dios; a veces estamos muy enfermos de nuestros sentimientos, a veces vamos cargando con odios, con rencores, con envidias, con deseos de venganza, porque seguimos con esa ley de “ojo por ojo y diente por diente” y decimos “me la hiciste, me la pagas”, eso no es evangelio.

Nuestro Señor le invita a que salga, pida misericordia y perdonando, perdone y serán perdonados, sean misericordiosos como su padre es misericordioso, expresó el jerarca de la iglesia católica en Oaxaca.

A veces estamos muy enfermos, nos falta la vivencia de la misericordia, nos falta el perdón y arrastramos los rencores y eso amarga la vida, sanen esas heridas, libérese de esos sentimientos, encuentre la paz, nuestro Señor lo necesita con esa entrega generosa, no lo necesita cargando amarguras, desilusiones, desencantos, lo necesita lleno de esperanza, lleno de fe, lo necesita porque tiene que llegar a otras personas, para levantarlos y sanarlos.

Pero primero sanemos nosotros para poder sanar a otros, usted tiene que ir, mandado por el Señor a sanar, ayudar, levantar a los que están caídos, a decirles que la vida tiene sentido y que su vida vale mucho y la tienen que cuidar y se tienen que recuperar.

Salga de esta iglesia Catedral, libre, muy feliz y muy fortalecido para encontrarse con su hermano y hacer la obra que quiere Dios, no perdamos el tiempo, hay que hacer mucho por nuestros hermanos, Dios se vale de los pequeños para confundir a los grandes, Dios se vale de usted, sea ese instrumento importante y necesario, finalizó.