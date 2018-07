Expulsa la APO a Genaro Aragón Reyes por agredir a la gremial

+ Otorgan voto de confianza a la directiva de periodistas que encabezan Idolina Herrera, Antonio Hernández y Cuauhtémoc Blas

OAXACA, OAX., julio 29.- Por unanimidad de los socios reunidos, la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) acordó en Asamblea General Extraordinaria la expulsión definitiva del señor Genaro Aragón Reyes, informador de Puerto Escondido, Costa de Oaxaca, por haber infringido los estatutos de la gremial.

Además, la ex Comisión de Honor y Justicia 2016-2017 pidió ratificar la expulsión que desde el 24 de junio de 2016 se hizo de Abraham Cruz García y Jorge Ithiel Ramírez Hernández, quienes insisten en seguir contra la estabilidad de la APO.

La asamblea concluyó que las embestidas contra la APO de esas tres personas responde a intereses ajenos a los asociados, a intereses políticos bien identificados que invierte en la desestabilización de la misma.

Estas embestidas que iniciaron desde hace un año, con personajes vinculados al ex candidato a senador suplente del PRI y ex secretario de Administración del actual gobierno del Estado de Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez. Por ello, la APO exhorta al singular político a cesar de inmiscuirse en los asuntos de la Asociación, que no son de su incumbencia.

Con la asistencia de asociados de la APO de Puerto Escondido y Huatulco, así como de socios fundadores de dicha Asociación creada hace 40 años, se dio un voto de confianza a la actual directiva, destacando el intenso trabajo realizado en el posicionamiento de la gremial.

También se hizo un llamado a la unidad, pero no a ultranza, unidad con quienes trabajen en pro de la APO, no de quienes son enemigos en casa.

En asuntos generales, se encargó a los periodistas socios que también son licenciados en Derecho a trabajar en la renovación de los estatutos de la APO, para adecuarlo a los nuevos tiempos, así como a reforzar las relaciones con los diputados electos para legislar en bien de la libertad de expresión en Oaxaca.