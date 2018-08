Llama Iglesia católica a padres de familia a formar cristianamente a sus hijos

+ Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento del espíritu que dura la vida eterna, afirma el obispo coadjutor, Gonzalo Alonso Calzada

OAXACA, OAX., agosto 5.- No descuiden la formación de sus hijos en la fe, son ustedes los primeros responsables de formarlos cristianamente; trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura la vida eterna, fue el mensaje del Obispo auxiliar de Antequera, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, dirigido a padres de familia.

En ausencia del Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos, el auxiliar celebró el sacrificio de la misa dominical de las 12 horas en el templo de La Catedral, donde en su homilía reconoció que los padres de familia se preocupan por darles alimento, vestido, educación y buen salud a sus hijos, como parte de su misión, pero les advirtió, no descuidar su formación en la fe.

En ocasiones—señaló—su formación cristiana se la encomiendan a otros, o los mandan a catequesis y hasta ahí.

Son ustedes—subrayó—los que tienen que preocuparse por alimentar la vida cristiana de sus hijos.

En otra exposición de la homilía dominical, Calzada Guerrero, habló de la importancia de buscar el pan de cada día, puesto que tenemos un cuerpo que alimentar para que se mantenga sano y fuerte.

Dijo que no basta tener comida suficiente, en toda persona hay otras necesidades, destacando que si no cuidamos alimentar nuestro espíritu, hay insatisfacciones y una necesidad a la que no le hemos dado respuesta.

Cierto, tenemos que satisfacer necesidades físicas, pero no debemos descuidar el alimento de nuestro espíritu y hay que buscar que reciba el alimento que necesita, afirmó el Obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero.

Indicó que en ocasiones hay crisis económicas, los salarios no alcanzan, nos preocupamos por buscar el alimento físico, creemos que es importante buscar solo saciar el hambre corporal y descuidamos el alimento para nuestro espíritu.

Busquemos ganar con nuestro trabajo honrado el pan necesario, trabajemos con responsabilidad, si tenemos personas a nuestro cargo seamos justos en darles lo que necesitan, pagarles un salario justo, pero no nos olvidemos de los panes, también con esfuerzo del pan que alimente nuestro espíritu para la vida eterna.

Esto es lo que nos pide Jesús y él mismo se presenta como ese pan de la vida y dice: el que viene a mi, no tendrá hambre, el que cree en mi, nunca tendrá sed.

Al término de la homilía, el Obispo auxiliar de la Arquidiócesis, sostuvo que creer en Jesús, no es solamente saberse ciertas verdades, ciertas oraciones, es aceptar vivir como él nos lo propone, aceptar valores que nos presenta en el evangelio, es alimentarse de su cuerpo y su sangre, quien vive de esta manera la fe de Jesús, no pasa hambre, ni sed.

Dijo que Jesús, mientras realizó su misión en la tierra, tuvo preocupaciones de alimentar el espíritu de quienes lo veían, de quienes eran sus discípulos, también buscó satisfacer necesidades materiales: dio de comer a los hambrientos y curó a los enfermos.

Del Arzobispo, Pedro Vásquez Villalobos, un elemento de comunicación social, de la Arquidiócesis Antequera Oaxaca, informó que con motivo del día de los padres dominicos, celebraría una misa a las 13 horas de ayer domingo, en el templo de Santo Domingo de Guzmán.