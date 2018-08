AMLO presidente electo ¿ seguirá la espada desenvainada?

LIBROS DE AYER Y HOY

Fue tanta la ofensa priista contra la ciudadanía, tanto el sometimiento que tuvieron que aguantar los mexicanos, que el desfogue de la explosión se está viendo con los resultados del primero de julio.

Pero ahora injustamente y fuera de tiempo, contra AMLO. No hay medias tintas.

No pasa un día sin que haya persona, grupo, sector o movimiento, que no levante su voz amenazante para advertir de lo que harán si se trastoca el proyecto.

Lo que es legítimo, porque finalmente fueron esas representaciones las que configuraron el triunfo, se vuelve ominoso como el del niño que amenaza con lo peor si sus padres no hacen lo que quiere.

Se ha pasado de un extremo a otro a menos de cuatro meses de que se asuma el nuevo poder.

Enfrente está la carga de los perdedores, los minoritarios, algunos de ellos rufianes, atizando el fuego desde muchas fronteras y tratando de hacer realidad aquello que decía Alfredo Zitarrosa en su canción: un solo traidor puede con mil valientes. Si el pueblo se deja.

La prensa comprada está en su verdadero papel, la que sorprende es la otra, la cercana o al menos simpatizante del cambio, desenvainando la espada como lo hacía contra el priísmo ofensor, sin tomar en cuenta la diferencia de la crítica.

El protagonismo, la unción por la exclusiva, la demostración de que el periodismo tiene que ser neutral – concepción convenenciera: nada es neutral en cuestiones políticas-, pone en evidencia a un periodismo considerado progresista, en momentos de gran trascendencia, pero también de gran peligro.

Los grandes luchadores, los que escribían, los que conducían su pensamiento a la transformación, no se andaban por las ramas. Se está o no se está. Y eso no es servilismo ni entrega. Es congruencia.

LA CNTE DEBE MODERARSE. EL CAMBIO ES COMPLEJO Y NO LO PODEMOS FRENAR

La polémica en torno a la designación de Manuel Bartlett, ha sido uno de los capítulos más reprendidos por propios, extraños y agoreros que vaticinan la rendición.

Puro catastrofismo sin entender lo que está en juego. Ahora se suma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que desde los sectores progresistas se ha defendido contra viento y marea ante la imposición de la llamada reforma educativa.

Su dirigencia no está entendiendo el momento del país y ha anunciado acciones muy dramáticas de “alerta máxima”, como si el pueblo votante fuera su enemigo.

Todo gira en torno a las declaraciones de Juan Díaz de la Torre dirigente del SNTE, de que colaborará con el nuevo gobierno, situación que acepta el futuro presidente que tendrá que trabajar con todos los sectores.

La amenaza de la CNTE se expresa fuera de lugar ante un proyecto que tiene que regir al futuro gobierno.

Los maestros de todo el país siempre tendrán el apoyo, de acuerdo a las declaraciones del triunfador.

ZITARROSA, POETA Y ESCRITOR: EN MI PAÍS QUE TRISTEZA, LA POBREZA Y EL RENCOR

Conocemos al cantautor Alfredo Zitarrosa, pero pocos lo identifican como periodista, actor, escritor y poeta, aunque esto último está expresado en sus canciones.

Fue uno de esos seres llenos de acciones, virtudes y compromisos que se expresaron primeramente en el Frente de Izquierda de Liberación (FIDEL) y más tarde en el Partido Comunista Uruguayo.

Deambuló por mil usos mientras aprendía el guitaron uruguayo y se preparaba para su gran fama -sin darse cuenta-, que se inició allá por los años sesenta con su voz profunda y llena de requiebres.

Antes había ganado un premio de poesía con su libro Explicaciones, que nunca quiso publicar. En sus años de madurez publicó un libro de cuentos Por si recuerdo, que es conocido en su tierra Uruguay, donde nació en 1936 y murió a los 52 años, en 1989.

Un mal torpe del estómago se le atravesó. Su presencia de zamba, milonga y candombe que lo lanzaron a la fama con canciones que denunciaban a la dictadura uruguaya -1973-85-, lo obligaron a asilarse y así llegó a México donde compuso muchas de sus canciones.

Adagio en mi país, se llama la extraordinaria canción de Zitarrosa que tan bien retrata en unos tramos lo que pasa en México.

Leamos esos tramos y busquemos la canción completa para recordar con respeto a aquel gran cantautor que murió joven.

ADAGIO EN MI PAÍS

En mi país que tristeza, la pobreza y el rencor

Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo

y me dice que el sol brillará

sobre un pueblo que él sueña

laborando su verde solar…

…Dice mi padre que un solo traidor

puede con mil valientes

El siente que el pueblo en su inmenso dolor

hoy se niega a beber en la fuente

clara del honor

…En mi país somos duros

el futuro lo dirá

…Ya nadie podrá silenciar

su canción