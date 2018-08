Ángel Sebastián Juárez, estudiante y triatleta del COBAO, orgullo oaxaqueño

OAXACA, OAX, agosto 8.- La disciplina y el esfuerzo diario de Ángel Sebastián Juárez González, triatleta y alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 01 Pueblo Nuevo, lo han preparado para ser campeón a nivel estatal y nacional; a sus 16 años ha participado en más de 40 competencias en diversos estados del país, demostrando ser el mejor en su categoría.

Ángel Sebastián no solo destaca en el deporte, también se preocupa por ser un buen estudiante, “estoy en el tercer semestre en el COBAO, tengo un promedio general de 8, es difícil mantenerlo y cuidar las dos disciplinas, pero gracias al apoyo de mis padres y de mi hermano mayor lo he logrado” afirmó.

A los 9 años de edad se inició en natación, logró ser el primero en la clase y obtener resultados sobresalientes; por ello su entrenador lo motivó a entrar en una competencia de triatlón, combinando la natación, ciclismo y carrera a pie, Ángel participó en su primera competencia y logró colocarse dentro de los 10 mejores, fue así que comenzó su pasión.

Las actividades de Ángel comienzan desde muy temprano, “todos los días me levando a las 5 de la mañana, me voy a nadar hora y media, descanso 40 minutos y me preparo para ir a correr de 10 a 20 kilómetros, por último salgo a rodar 50 kilómetros, al término alisto mis tareas de la escuela y salgo rumbo al COBAO”.

Ángel Sebastián comenta que durante este año y después de un chequeo técnico de tiempos en atletismo y natación requerido por la Federación Mexicana de Triatlón (FMTri), entró al ranking nacional para participar en la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil 2018, representado a los mejores del Estado.

Dentro de los eventos nacionales participó en el “Triatlón Internacional Veracruz, Boca del Río 2011”, “Triatlón Internacional Veracruz 2013”, “Triatlón Internacional Valle de Bravo 2014”, “Primer Triatlón Promocional Oaxaca 2015”, convocado por la Asociación Oaxaqueña de Triatlón y en donde obtuvo el primer lugar en su categoría.

Así como en el “Triatlón Led UABJO, Puerto Escondido 2016”, quedando en cuarto lugar; en “AT&T Triatlón Internacional Veracruz 2017”, “Triatlón Internacional Copa del Mundo ITU, Huatulco 2018”, “Triatlón Alchichica, Puebla 2018”, “Triatlón Pochutla 2018” en donde se coronó campeón.

Cabe destacar que también ha participado en los Selectivos de Olimpiada Estatal del 2013 al 2017, en la Carrera Ciclista Lunes del Cerro 2017, Selectivo Estatal de Campo Traviesa, Selectivo Estatal de Triatlón, Selectivo Estatal de Ciclismo, entre otros.

Su más reciente participación fue en el “Triatlón Internacional Copa Mundial ITU, Huatulco 2018” en donde finalizó en cuarto lugar de 150 participantes en su categoría, así como su destacada participación en la Carrera Ciclista Lunes del Cerro 2018.

Ángel Sebastián Juárez González asegura que su mayor meta es llegar a competir en los Juegos Nacionales de la Juventud, así como hacer historia en los Juegos Olímpicos y representar con orgullo a México.

Finalmente, invitó a todos los jóvenes estudiantes a luchar por lo que les apasiona “nunca dejen de hacer lo que les gusta, sea un deporte, bailar, pintar, experimentar, debatir, escribir, etc., no dejen de realizarlo, de practicarlo, todo se puede cumplir con disciplina, esfuerzo y dedicación” afirmó.