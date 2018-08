‘Noche transfigurada’ en el Alcalá, con los mejores músicos de México

+ El sexteto de cuerdas integrado por César Martínez Bourget y Adolfo Ramos, Manuel Ramos, Luis Vital, Yuri Bullón y Miguel Alcántara, ofrecerá un concierto este sábado 11 de agosto.

OAXACA, OAX, agosto 9.- Seis de los mejores músicos de México estarán reunidos en el escenario del majestuoso Teatro Macedonio Alcalá en el concierto Noche Transfigurada en el que tocarán parte de las obras de A. Schoenberg y P.I. Tchaikovsky el sábado 11 de agosto a las 20:00 horas.

El sexteto de cuerdas está conformado en los violines por Manuel Ramos y Luis Vital; en las violas por Yuri Bullón y Miguel Alcántara y en los violonchelos César Bourget y Adolfo Ramos.

Manuel Ramos ha actuado como solista bajo la batuta de Leonard Slatkin, Enrique Bátiz, Gerhardt Zimmermann, Eduardo Mata, Raymond Leppard y José Guadalupe Flores entre otros. Es integrante de la Orquesta Sinfónica de Saint Louis, Missouri. Y ganó el Concurso Internacional de Violín Tibor Varga en, Suiza en 1982.

Luis Antonio Vital estudió en la prestigiosa Eastman School of Music en Nueva York y en la Music Academy of the West en California. Estuvo 21 años en los violines primeros de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Fue concertino por tres años de la Sinfónica Juvenil del Estado de México. Ganador del segundo Concurso internacional Henryk Szering. Imparte la cátedra de violín en el Conservatorio de Música del Estado de México.

Yuri Inti Bullón es egresado de la Facultad de Música de la UV y continuó sus estudios en Bruselas Bélgica. Integrante de la Camerata Juvenil de 1997 a 2002 y de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Participó como integrante de la Sinfonietta Veracruzana en su gira internacional en Bosnia-Herzegovina. Es la única persona seleccionada en dos ocasiones para formar parte de la Orquesta Sinfónica de YouTube. Ha sido solista con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Sinfónica de Hidalgo, Orquesta de Guitarras de Xalapa, Sinfonía por el Perú y la Filarmónica 5 de Mayo.

Cesar Bourguet es acreedor de varios premios nacionales e internacionales. Ha sido principal de violonchelo de las orquestas: Galveston Symphony, Brazosport Symphony, de la Florida Grand Opera Orchestra en Miami, Florida. De la Orquesta Sinfónica de Minería en México y la Filarmónica de la Ciudad de México. Y ha sido ganador al Grammy Latino en colaboración con el Cuarteto Latinoamericano en el disco Brasilleiro del sello Sono Luminus.

Adolfo Ramos ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, violonchelista de “ONIX” Nuevo Ensamble de México, profesor del Conservatorio de Música del Estado de México y catedrático de Violonchelo y director del Taller de Cuerdas del Conservatorio Nacional de Música. Se ha presentado en México, Estados Unidos, Francia, China, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Argelia.

Los boletos se puede adquirir en la taquilla del teatro Macedonio Alcalá de 9:00 a 16:00 horas, y los donativos son de $200.00 pesos en luneta y $150.00 pesos en galería.