Identifica los síntomas del dengue, chikungunya o zika y acude al médico: SSO

OAXACA, OAX, agosto 10.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) exhortan a la población en general a poner especial atención en los síntomas de dengue, chikungunya y zika; no automedicarse; acudir al centro de salud más cercano y continuar con medidas preventivas en el hogar.

El jefe del departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector, Jorge Concha Suárez, informó que estos padecimientos se adquieren por la picadura del zancudo, aedes aegypti y los signos de alarma son: dolor muscular, articular, de cabeza, detrás de los ojos, fiebre alta, vómito, diarrea y sangrado repentino.

Resaltó que las señales son similares en las tres enfermedades, sin embargo, en el caso del chikungunya los dolores articulares son más severos e incapacitantes, así como la aparición de salpullido en todo el cuerpo; mientras que en zika se agrega la conjuntivitis.

Destacó que en caso de reconocer alguna sintomatología, las personas deberán acudir a la unidad médica más cercana, donde los profesionales de la salud realizarán estudios de laboratorio a fin de confirmar o descartar el padecimiento y así tomar las medidas pertinentes.

Señaló que para prevenir estas enfermedades se exhorta a eliminar criaderos del mosco transmisor que surgen de cacharros, botellas, llantas y utensilios que acumulan agua de lluvia.

Por lo que se recomienda realizar permanentemente la descacharrización, limpieza de patios y azoteas, así como tapar correctamente tinacos, tambos, cisternas y cubetas en las que se almacene agua para consumo humano.

Se recomienda también cambiar el vital líquido de floreros y bebederos de animales de compañía al menos cada tercer día, utilizar mosquiteros en ventanas y puertas, colocar pabellones de tul en cunas o camas, y usar repelente en la medida de lo posible.

Informó que de acuerdo al último reporte epidemiológico, semana 30, se han confirmado cuatro casos de dengue no grave (uno en Valles Centrales, uno en Tuxtepec y dos en la Costa); con respecto a Chikungunya dijo que desde el 2017 no se tiene ningún registro y finalmente dijo que en lo que va del año no se ha registrado ningún paciente con Zika.