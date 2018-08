Cobrar lo justo, no abusar, pide Arzobispo a comerciantes del Tule

+ Monseñor Pedro Vásquez Villalobos celebra misa en honor de la virgen de la Asunción de María, patrona de la comunidad

OAXACA, OAX., agosto 14.- Santa María de El Tule, celebra a la Virgen de la Asunción, patrona de la comunidad, autoridades y pobladores del lugar recibieron al Arzobispo, Pedro Vásquez Villalobos, con quien caminaron desde la entrada del poblado hasta el sitio donde ofició una misa y pidió que vivan la fiesta con alegría, como la saben vivir los oaxaqueños.

El Arzobispo arribó al lugar a las 14.20 horas, el presidente municipal y demás autoridades con habitantes de El Tule, lo esperaron, le brindaron cariñoso y grato recibimiento y caminaron bajo intensos y ardientes rayos del sol, hasta arribar al espacio, frente al Palacio municipal, donde todo estaba preparado para la celebración de la misa.

Don Pedro Vásquez, en su primer mensaje a los del pueblo, dijo: que Dios bendiga a todos, disfrutemos de este momento de fiesta, de eucaristía, compartamos la alegría y gozo que nos permite Dios vivir con todos los miembros de la comunidad.

En su homilía, el jerarca de la iglesia católica en Oaxaca, reconoció que el pueblo de El Tule, es muy famoso, quienes viven ahí también son famosos, tienen un pequeño arbolito—dijo—que tiene su historia y presenta en su tallo principal, diversas figuras.

Cerca, creyente o no, entra a la iglesia, contempla la hermosura de diferentes espacios y observa una pequeñita, bellísima imagen de la Santísima Virgen María, en su altar mayor.

Dijo que quienes tienen fe, le piden bendiciones para la familia, el pueblo y seres queridos, llamó a seguir venerando a la Santísima Virgen María, cuya asunción es de la mujer del apocalipsis que dio a luz a su hijo varón.

Los exhortó a vivir la fiesta con alegría, en momentos de piedad y religiosidad que bebieron de sus abuelos y hoy toca cuidar a los pequeñitos—hijos, nietecitos—para que también beban religiosidad y piedad que practican.

Deseó el Arzobispo, una feliz fiesta en honor a la Asunción de María, les dijo que disfruten y gocen del encuentro con Dios y con María y los lleve a ser mas familia, mas comunidad, mas fraternos, solidarios, felices de ser amigos, hermanos que viven en esta comunidad.

Agradeció la presencia del presidente municipal y dijo pedir a Dios que sea buen servidor, que es lo que espera el pueblo de quienes son autoridades, lo bendiga, lo cuide y haga buen equipo con las gentes que trabaja.

A servidores de la parroquia e iglesia, pidió que sigan apoyando a su sacerdote, no lo dejen solo.

NO, ABUSOS

Aparte, indicó que reciban con cariño a toda persona que visite El Tule, no abusar cuando les vendan algo, que cobren lo que sea justo, señaló que tienen derecho a vivir de su trabajo, no olvidar hasta donde llega la justicia y no ser injustos.

El Arzobispo se vio alegre, contento, encabezó con el sacerdote del lugar y el diácono, el sacrificio de la misa y recibió obsequios de diversas personas, como acción y característica del aprecio, cariño y estimación del pueblo de Oaxaca, hacia sus autoridades, en este caso, eclesiásticas.

La fiesta titular de la Asunción de María Santísima, se celebra este miércoles 15 de Agosto y en la Catedral metropolitana serán los principales actos religiosos a efectuarse durante el transcurso del día.