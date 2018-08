Bianni Aquino López, Reina de las fiestas de San Agustín de las Juntas

+ El concurso, iniciado hace 33 años, no es un certamen de belleza, sino de conocimientos basado en las costumbres y tradiciones del pueblo

SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, Oaxaca, agosto 19.- Bianni Teresa Aquino López, de 15 años de edad y estudiante del primer semestre de Bachillerato en el CBTIS 263, fue electa Reina de las Festividades 2018 de San Agustín de las Juntas, en un certamen realizado la noche de este sábado en la explanada del palacio municipal de este municipio conurbado a la Ciudad de Oaxaca.

El concurso Reina de las Festividades de San Agustín de las Juntas, iniciado hace 33 años, no es un certamen de belleza, sino de conocimientos basado en las costumbres y tradiciones del pueblo, mediante tres etapas que incluyen auto-presentación y temas de actualidad.

Con mucho talento y expresión, Bianni Teresa desarrolló los temas de la Guelaguetza y matrimonios gay, lo que mereció que el jurado emitiera a su favor calificaciones de 9 y 10, que la distinguieron entre las ocho participantes.

Sobre la Guelaguetza, explicó que es una palabra de origen zapoteco, que quiere decir ayuda mutua, y aclaró que no se trata de un baile ni de un encuentro racial. Es sustancia de vida en las comunidades de usos y costumbres. Por eso, la Guelaguetza le da identidad a los oaxaqueños.

Ilustró que, en San Agustín de las Juntas, la Guelaguetza está vigente en las costumbres y tradiciones, principalmente en mayordomías y bodas, en donde la ayuda mutua es muy importante, es parte de la cultura del pueblo.

Dijo que el verdadero significado de la Guelaguetza es la ayuda para la buena realización de la festividad, a través de la cooperación y la solidaridad. Dar y recibir.

Recomendó conservar y fomentar estas buenas costumbres, como la Guelaguetza, para no perder identidad, pero advirtió que no hay que falsear el sentido de la Guelaguetza, para no confundir a las nuevas generaciones.

Gloria Briseyda Santiago Méndez, de 18 años de edad obtuvo el segundo lugar, y Dulce María Vásquez Méndez, el tercer sitio. Las ganadoras recibieron premios en efectivo y artículos personales.

EL DATO:

Algunas participantes se plagiaron discursos de concursos anteriores. El Comité de Festejos redujo el premio en efectivo del primer lugar, de cinco a dos mil pesos, con el pretexto de entregar de manera adicional una computadora Lap Top. El presidente municipal Tomás Pérez López fungió como jurado calificador y emitió votos con orientación política, dado que se incomodó por los contenidos de algunas participantes.