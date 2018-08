Condena APO inacción de Fiscalía y abulia del fiscal Vasconcelos

+ Las y los integrantes de la Asociación de Periodistas de Oaxaca exigen atención y justicia al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa

OAXACA, OAX., agosto 19.- Fue opinión general de los comunicadores reunidos en el Décimo Encuentro de Periodistas, Oaxaca 2018, que las autoridades no sólo no cumplen con su función de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión sino contribuyen a inhibirla.

Durante más de tres horas, miembros de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C. (APO), sus socios de las regiones y periodistas destacados de Oaxaca debatieron bajo la temática “Libertad de expresión, medios y periodistas en el nuevo escenario político”. El acto se realizó este 17 de agosto en la Sala de Juntas de la APO.

Fueron ponentes los periodistas Martha Izquierdo, del Istmo; Reyes Héctor Suárez, de Huatulco; Roberto Hernández, del Papaloapan; Soledad Jarquín Edgar, de la ciudad de Oaxaca; Ricardo García Jiménez, Presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca A. C. (APIM) envió su ponencia “Los riesgos de la prensa como contrapeso de los poderes públicos y fácticos, el caso de Oaxaca y la región mixteca”.

Por decisión de los participantes del Encuentro se acordó emitir este pronunciamiento.

1.- Exigir que la Fiscalía del estado de Oaxaca cumpla con su trabajo. Exigir que el Fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, responda a las preguntas de los representantes de la opinión pública, los periodistas, y deje su actuar soberbio de acudir a Tuxtepec y Juchitán a declarar sin aceptar cuestionamientos de los periodistas, representantes de la opinión pública oaxaqueña.

2.- Exigimos se informe de las investigaciones, si las hay, del asesinato de María del Sol Cruz Cruz Jarquín, hija de nuestra compañera Soledad Jarquín Edgar. El crimen tiene más de dos meses de haberse perpetrado en Juchitán, en el marco del proceso electoral, y no hay por parte de la Fiscalía información al respecto.

3.- Martha Izquierdo, periodista de larga trayectoria del Istmo de Tehuantepec, en una intervención clara, directa, sostuvo que la protección que brinda el gobierno a los periodistas no es útil, si ella no hubiera contado con el apoyo del diario Reforma de la Ciudad de México que la sacó de la región, expresó, “quién sabe si aún estaría viva”. Fue en 2007, cuando el Istmo inició la escalada gansteril violenta. Aunque la periodista cuenta con medidas cautelares, teme por su seguridad pues son los mafiosos locales quienes mandan en la región.

4.- Soledad Jarquín Edgar, Premio Nacional de Periodismo, dictó su ponencia “La libertad de expresión, medios y periodistas en el nuevo escenario político”. Expresó:

“Ustedes saben el 2 de junio, mi hija María del Sol Cruz Jarquín, a quien nombro con orgullo y mucho amor, fue asesinada junto con Pamela Terán Pineda y Adelfo Guerra Jiménez. Desde entonces la vida de mi familia cambió para siempre. Hay un enorme vacío en casa, ella es parte constante de mis pensamientos y de mis acciones. Como periodista también me obliga a revisar minuciosamente el trabajo en el que estoy hace ya más de tres décadas y que atinadamente llaman la más peligrosa actividad que se ejerce hoy en este país. Nuestro problema es que creer que a nosotros no nos va a pasar.

“Para mí el periodismo es el brazo derecho del cerebro de la comunicación, y eje central en la consolidación de la democracia y en la protección de los derechos humanos, aun antes de que éstos fueron considerados por Naciones Unidas al término de la segunda guerra mundial. Pero también debemos reconocer y ser autocríticos, el periodismo a lo largo de la historia ha servido a Dios y al diablo”.

5.- Reyes Héctor Suárez, corresponsal de Televisa y Milenio Tv, llamó la atención sobre una situación insólita, la represión que desatan los empresarios hoteleros de la Costa cuando la información del clima afecta sus reservaciones de habitación. Con tal de no dejar de ganar, dijo, los hoteleros han sido capaces de habilitar golpeadores contra los comunicadores que al dar las noticias del clima afectan sus intereses. De manera que la represión no es privativa del hampa, políticos y funcionarios, sino también los empresarios comenten esos actos.

6.- Roberto Hernández, de El Piñero, expresó que la región de la Cuenca está muy abandonada, en materia de justicia y en atención periodística. La situación es grave, ejecuciones constantes, en los límites de Oaxaca y Veracruz. La autoridad, cuando llega a esa zona, no escucha ni atiende. Tal como lo hizo el Fiscal general en días recientes, quien también realizó compromisos que no cumple. Además, dijo, los periodistas de la Cuenca enfrentan a una burocracia “grosera” de la fiscalía que dice no tener personal que nos atienda en la zona y nos mandan a Oaxaca a hacer nuestras denuncias.

7.- Ricardo García Jiménez, presidente de la AIMPIM, entregó una relación de 13 periodistas asesinados en Oaxaca de 2008 a 2017. Teresa Bautista Merino, Felicitas Martínez Sánchez, Alberto López Bello, Octavio Rojas Hernández, Abel Manuel Bautista Raymundo, Armando Saldaña Morales, Filadelfo Sánchez Sarmiento, Édgar Hernández García, Marcos Hernández, Reynel Martínez Cerqueda, Elidio Ramos, Salvador Olmos García y Agustin Pavia Pavia.

8.- Los dirigentes de la APO, Idolina Herrera, Cuauhtémoc Blas y Antonio Hernández, informaron que han realizado nueve actividades de deliberación entre Foros, mesas redondas, conferencias, y el próximo viernes 24 de agosto la APO conjuntamente con la UABJO, realizarán el foro “Oaxaca en el nuevo escenario: política, educación y medios”. Participarán legisladores electos, académicos y periodistas. Además, la gremial acordó participar en diálogos y consultas con miras a incidir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, para buscar

establecer nuevas y efectivas políticas públicas en aras de defender la libertad de expresión. Entre los sectores que el actual gobierno electo consulta, no se encuentra el gremio de los periodistas, por lo que pidieron a éste abra un espacio para escucharlos.

8.- Al recibir un reconocimiento, el periodista fundador e integrante activo de la APO, Felipe Sánchez Jiménez, exigió a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, aclarar ya los diversos crímenes contra periodistas que han ocurrido en Oaxaca, entre ellos el asesinato de María del Sol en Juchitán, y llamó a los militantes a mantener la unidad del gremio.

Después de escuchar a comunicadores de la Costa, Istmo, Papaloapan, Mixteca y los Valles, y del presidente del Colegio de Abogados Del Juicio Oral, defensor de periodistas, Elías Martínez Pérez, los asistentes demandaron a los gobiernos federal, estatal y municipales respeto a los comunicadores para evitar que la libertad de expresión sea vulnerada, en un México que demanda mayor y mejor participación democrática de sus ciudadanos. Asimismo, abogados presentes y periodistas coincidieron en que no tiene caso “relegislar”, hacer leyes que ya están en la constitución, sino de que éstas se apliquen.

Finalmente, se hizo un minuto de aplausos en memoria de María del Sol y del colega fallecido antier a los 90 años, Pedro Guerrero Quiroz, decano del periodismo cultural en la región de la Mixteca, quien fuera cronista del municipio de Tamazupalan del Progreso, Teposcolula. Asimismo, la familia del comunicador fallecido Gilberto Cossío Matus entregó su fotografía para integrarlo a la galería de la APO, y se tomó protesta como nuevo socio al LCC Omar Gasga Pérez, reconocido periodista de Huatulco.