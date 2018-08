Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado: Elba Esther

La ex “presidenta vitalicia” del sindicato de maestros estuvo acusada de desviar 2 mil millones de pesos. Según Jesús Murillo Karam, Procurador General al principio del Gobierno de Enrique Peña Nieto,​ depositó una fortuna en cuentas bancarias en Suiza. Dijo entonces que usó dinero de los maestros para cirugías plásticas, lujos personales, mantenimiento y alquiler de un hangar y de aviones privados. Gordillo acostumbraba vestir Hermès y Chanel y era frecuente visitante de la tienda Neiman Marcus en San Diego; viajaba en jet privado y tiene al menos una mansión en el extranjero; durante sus años como dirigente magisterial adquirió una cantidad fuerte de obras de arte y se transformó el rostro.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20.- Elba Esther Gordillo Morales está de regreso. Esta mañana ha reunido a periodistas para dar un mensaje –a salón totalmente lleno, con transmisiones en vivo–, el primero desde el 26 de febrero de 2013, cuando fue arrestada por la Procuraduría General de la República (PGR) y fue forzada al silencio. Enrique Peña Nieto tenía apenas tres meses en la Presidencia cuando se le vino el mundo encima. Ha librado todas las acusaciones en su contra, la mayoría relacionadas con corrupción: asociación delictuosa para robar a los maestros, y lavado de dinero para justificar los recursos acumulados durante los años que estuvo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Recuperé mi libertad y en este momento la Reforma Educativa se ha derrumbado”, dijo, histriónica como es, y hubo aplausos. “La larga etapa de encierro fue también de un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cambié, cambiamos todos, cambió el país”, agregó.

El salón Castillo del hotel donde dio su conferencia estaba abarrotado. Al menos unas 500 personas se congregaron. Decenas de representantes de medios de comunicación, entre reporteros y fotógrafos, arribaron una hora antes de la cita. Pero cientos de simpatizantes de Elba Esther aparecieron al menos dos horas antes del evento. Entre los asistentes había maestros de diferentes partes de la república, como la sección 26 y 52 de San Luis Potosí, la 36 del Valle de México. También de Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Nuevo León, entre otros.

“Ejerceré mi libertad consiente de que mi lealtad siempre estará a lado de los maestros y las maestras de México y de la defensa de la educación pública de excelencia. En lo inmediato me debo a los míos, quienes padecieron mi ausencia, sin que esto implique abandonar mis convicciones. La vida continúa, a México le tiene que ir bien”, dijo.

Su mensaje, con la voz quebrada, pareció advertir que está dispuesta a reclamar el liderazgo del magisterio

