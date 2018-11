Y en CDMX, legisladores reprueban Cuenta Pública 2016 de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30.- Con el voto a favor de las bancadas de Morena, PT, PES, MC, PAN y PRD, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, reprobaron la Cuenta Pública 2016 de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, porque aún falta por aclarar 103 mil 377 millones de pesos en ese ejercicio.

En una sesión ordinaria, los diputados federales del PRI y del Partido Verde Ecologista votaron en contra de reprobar la Cuenta Pública del titular del Ejecutivo y argumentaron que ven tintes políticos en esta votación.

“Este documento debe tener un aspecto técnico y no político, y lo marca muy claro el artículo de la Ley General de Fiscalización. Es por ello, que dado que algunos artículos del cuerpo de dictamen tiene valoraciones políticas y no técnicas, es que el grupo parlamentario votará en contra de este dictamen, y expondremos nuestros motivos en la discusión que se lleve a cabo en el Pleno, y realizaremos por supuesto las reservas correspondientes en el Pleno una vez que se presente a discusión”, explicó Fernando Galindo diputado del PRI.

De acuerdo con el dictamen que analizó la Comisión de Presupuesto, que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) y que tiene hasta este miércoles 31 de octubre para avalar o rechazarla en el pleno, se detalla que la información contenida en la Cuenta Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, se desprende que el Ejecutivo Federal ejerció ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos, que al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la deuda bruta del gobiernos federal ascendió a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos, esto es, 952 mil 884.7 millones de pesos superior al informado un año antes.

Además, se describe que de los mil 865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, se determinaron 8 mil 069 observaciones que dieron lugar a 10 mil 346 acciones.“Sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios. Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reporta recuperaciones operadas que ascienden a 8 mil 906.7 millones de pesos, con corte al mes de mayo del 2018, y que a mayo de 2018 aún falta de aclarar 103 mil 377 millones de pesos”, describe el quinto resolutivo del dictamen avalado.

En el documento se dice que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, “los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública objeto del presente decreto”.

Define que acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Comisión considera que la aprobación del dictamen “no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación.

“Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, para que presente a esta soberanía una propuesta de modificación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se considere materia de responsabilidades: el rebase desmedido del Presupuesto de Egresos, así como la no consideración de todos los requerimientos financieros en el proceso de integración del Paquete Económico”.

En el resolutivo se instruye también a la ASF a que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta pública 2016, y le dé parte a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con hechos de corrupción o en su defecto a la PGR.