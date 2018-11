Revive ‘Miércoles sin comerciantes’ esplendor de la Verde Antequera

+ Arquitectura colonial y calles de la Ciudad de Oaxaca pudieron ser apreciadas y recorridas por propios y visitantes

OAXACA, OAX., noviembre 4.- La cantera verde de los edificios históricos y monumentales de la Ciudad de Oaxaca de Juárez son los testigos fieles que sobreviven al paso del tiempo.

Sus calles son el alma viva de esta tierra que recibe a cientos de turistas nacionales e internacionales, quienes se deleitan con su gastronomía y cultura ancestral.

Así, el programa “Miércoles sin comercio en la vía pública en el Centro Histórico”, impulsado por el Ayuntamiento de la capital del estado y el cual se realizó por única ocasión este viernes 2 de noviembre, ayuda a fomentar el disfrute y apropiación del espacio público, al tiempo de que mejora la movilidad de los transeúntes.

Paralelo a ello se suman las más las 100 actividades que forman parte los festejos de Día de Muertos a través del programa “¡Acéptalo, Mueres por vivirlo! Oaxaca Muertos 2018”, razones suficientes para disfrutar de los colores, olores y sabores que inundan las calles de la Ciudad Capital en estos días de fiesta y recuerdo de nuestros seres queridos.

Las y los turistas que visitan la Verde Antequera saben que como esta tierra no hay dos, pues su comida es única en el mundo y en las calles aún se puede respirar una mezcla de culturas que convergen en este lugar, así lo señaló Sandra Kozeschnik de Viena, Austria.

“Estuvimos caminando ahorita en la mañana bastante por las calles nos dimos cuentas que son bonitas las flores, su gente espectacular, muy buena onda, pero lo que más me gusta es su cultura, sus pueblos se verán reflejadas en las calles con sus lenguas, esto es su riqueza cultura y que no he visto en ningún lugar del mundo”, enfatizó la turista internacional.

El turista de Costa Rica, Antoni Delgado, dijo que las calles se ven bonitas, limpias y muy ordenas, lo que facilita el fácil acceso por las mismas, al tiempo que se puede disfrutar y admirar los edificios como las iglesias.

“Es un lugar muy tranquilo, muy turístico uno no se siente tan perdido además de que es muy limpio”, señaló.

Adrián Ancira de la Ciudad de México dijo que las calles de la ciudad se visten de colores diferentes en esta temporada del año, en donde las fiestas de muertos se viven de manera espectacular.

“Ha habido tres días de fiestas imparables, de comparsas, creo que es la manera de hacer para que la gente se reúna, la arquitectura ni se diga maravillosas, las calles tranquila y muy padre para pasar la temporada”; añadió.

Las y los visitantes refrendan porqué la ciudad de Oaxaca de Juárez es el segundo destino turístico en el mundo para visitar gracias a su próspera escena culinaria y profundidad cultural, además de la seguridad que ofrece para quienes la visitan.