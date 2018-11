Cinco meses y el triple asesinato de Juchitán sigue impune, acusan

+ El gobernador de Oaxaca debe dar a conocer la sanción contra Francisco Montero

+ Los Tribunales electorales reconocen que sí hubo desvío de recursos

OAXACA, OAX, noviembre 4.- Al cumplirse cinco meses del triple asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, fotógrafa y videasta de profesión, así como la candidata a segunda concejala en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán Pineda, y su chofer Adelfo Jiménez Guerra, aún no hay visos de esclarecimiento.

Por otra parte, la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín, señaló que espera que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dé a conocer, en breve, la sanción que deberá imponerse a Francisco Montero López ex secretario de Asuntos Indígenas, luego de que el Tribunal Estatal del Estado de Oaxaca (TEEO) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinarán que sí hubo infracciones en materia electoral, consistente en la utilización de recursos públicos transgrediendo el principio de imparcialidad que rige los procesos electorales.

Expuso que la Contraloría del Estado de Oaxaca cuenta ya con una carpeta sobre el caso de Montero López, y que derivado de los tiempos otorgados por ambos tribunales Murat Hinojosa está obligado a dar a conocer la sanción, de lo contrario también el mandatario estaría incumpliendo la ley.

El caso criminal

Aunque existe una investigación en proceso por parte de la Fiscalía por el triple “homicidio calificado”, es claro que la detención de Jehú G.L. y su posterior liberación, en septiembre pasado, no contribuyeron en nada, pero en cambio han dado pie a la elaboración de actos de revictimización tanto para las víctimas directas como para sus familias.

En ese sentido, Soledad Jarquín Edgar refirió que seguriá exigiendo justicia plena para su hija, ya que su presencia en Juchitán de Zaragoza el pasado 2 de junio, donde fue asesinada, fue forzada por Francisco Javier Montero López, entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno de Oaxaca que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, para apoyar la candidatura a la presidencia municipal de esa localidad ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, Hageo Montero López.

El caso criminal sigue en espera de mejores resultados, la única novedad es el cambio del titular de la Vicefiscalía Regional y de quien se esperan resultados de la investigación a fin de que el crimen no quede impune, señaló la periodista.

Delito electoral sigue esperando

Por otra parte, la familia de la fotoperiodista interpuso hace ya casi cinco meses ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, una denuncia por el presunto delito electoral cometido por los hermanos Montero López al utilizar, uno, y beneficiarse el otro, de recursos públicos, materiales y humanos, de la SAI, lo que implicó que María del Sol Cruz Jarquín permaneciera poco más de un mes en el noveno municipio más peligroso del país: Juchitán de Zaragoza, denuncia que hasta hoy no ha sido vinculada a proceso.

De igual forma no se ha detenido ni hecho imputación alguna en contra de ninguna persona por el robo del equipo de trabajo de la fotoperiodista, mismo que fue sustraído del hotel en el que se encontraba hospedada, horas después de su asesinato el pasado 2 de junio. Ese es también un delito que sigue impune.

Reconocen tribunales electorales que se trasgredió la ley

Todo ello, pese a que desde el 8 de octubre pasado el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca reconoció la comisión de infracciones en materia electoral, consistente en la utilización de recursos públicos transgrediendo el principio de imparcialidad que rige los procesos electorales. Aunque el TEEO impuso una multa apenas superior a los 20 mil pesos para el candidato a primer concejal de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero López, y dio vista al gobernador Alejandro Murat para que sancionara a quien fuera el titular de la SAI.

Por lo que la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín presentó un recurso de revisión contra la resolución derivada del Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Xalapa, quien este 30 de octubre ratificó que sí se transgredió el principio de imparcialidad al utilizar a María del Sol, quien en ese momento era Jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la SAI, so pena de perder su empleo, para realizar trabajo a favor del candidato del PRI, Hageo Montero López.

La sala Xalapa determinó, además, que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, debe sancionar financieramente no sólo ha Hageo Montero López, ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, sino también al ex titular de la SAI, Francisco Montero López, con una multa superior a la que el 8 de octubre pasado les había sido impuesta en Oaxaca.