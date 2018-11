Despierta la Iglesia en Oaxaca y toma nuevos aires: Obispo auxiliar

+ Antes de irse a dirigir la Diócesis de Tehuacán, Puebla, el obispo Gonzalo Alonso Calzada Guerrero dice que hay deseos de vivir mejor la fé católica

OAXACA, OAX., noviembre 5.- Me mandan a Tehuacán, del Estado de Puebla, pero aun no me voy, permaneceré unos días mas en Oaxaca, dijo a pregunta del reportero, el todavía Obispo auxiliar de la sede episcopal de Antequera Oaxaca, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero.

Entrevistado en el templo de Catedral, por algunos minutos, surgió la pregunta ¿qué experiencia se lleva de su paso por Oaxaca?

Ha sido una experiencia muy buena, han habido problemas como siempre se presentan en todas partes, pero son mas las cosas positivas que tenemos aquí y hay que aprovecharlas, respondió.

¿Algo en especial que le recuerde de los oaxaqueños?

La profunda fe de la gente, también su espíritu de ayuda y de servicio en el sentido comunitario, aspectos que hay que valorar y tener presente, manifestó.

A otra pregunta de cómo ve el catolicismo y la iglesia en Oaxaca, afirmó: creo que es una iglesia que está despertando, tomando nuevos aires, hay deseos de vivir mejor nuestra fe, deseos de participar y eso va a dar mucha fuerza.

¿No siente dejar Oaxaca?

La respuesta fue inmediata y afirmó: vamos a seguir igual como nos encontramos en Oaxaca, simplemente es otra Diócesis, es la misma iglesia y vamos con ese espíritu de servicio.

Monseñor Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, nunca se opuso a ser entrevistado, cuantas veces fue requerido a dialogar con este reportero, lo hizo en forma amable y respondió a cuanto requerimiento le fue solicitado; se nos va un buen hombre que deja huella como sacerdote de amor, cariño y consuelo para los católicos oaxaqueños.