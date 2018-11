Embarazadas deben realizarse prueba de VIH cada trimestre: SSO

+ Informan que en lo que va del año 2018 se han reportado 11 casos de mujeres embarazadas que dieron positivo a la prueba, las cuales ya se encuentran en tratamiento

OAXACA, OAX., noviembre 11.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hacen un llamado a las mujeres embarazadas a realizarse en los centros de salud y hospitales de la institución la prueba rápida de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) cada trimestre de su gestación para identificar y evitar la transmisión vertical del neonato.

La directora de Prevención y Promoción de la Salud de los SSO, María del Pilar Nava Ramírez, aseguró que la dependencia ha reforzado los exámenes que pueden detectar a tiempo anomalías en el embarazo relacionado al tema “Estrategias para prevenir la transmisión vertical de VIH y Sífilis”.

Por lo que se distribuyeron en las seis Jurisdicciones Sanitarias del estado 57 mil 711 pruebas de detección para el diagnóstico de estas enfermedades.

Especificó que esta prueba se realiza de manera gratuita, para evitar que ningún niño nazca con el virus causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

“El objetivo es crear conciencia acerca de la importancia de hacer el diagnóstico en toda mujer embarazada, ya que de ser detectada la presencia de la infección de manera oportuna, se establecen medidas de tratamiento, para evitar que el bebé adquiera el virus”, dijo Nava Ramírez.

Mencionó que si la prueba resulta positiva, la paciente se canaliza de inmediato al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), a fin de recibir el tratamiento adecuado y así disminuir el riesgo de transmisión.

La Directora indicó que en lo que va del año se han reportado 11 casos de mujeres embarazadas que dieron positivo a la prueba, las cuales ya se encuentran en tratamiento en los CAPASITS del estado.

Aseguró que el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, ha dado la instrucción de redoblar esfuerzos para promover una mejor salud en el binomio madre-hijo, con estrategias de detección, diagnóstico oportuno y tratamiento temprano.

CONDÓN, EL MEJO MÉTODO PAR PREVENIR ITS: COESIDA

La capacitadora Diana Llano Reyes señaló que las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se producen por agentes biológicos transmitidos por el contacto sexual no protegido.

Por ello exhorta a las personas a hacer uso correcto del condón ya sea femenino o masculino, uno a la vez en cada encuentro sexual.

En representación del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida y del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Coesida-CAPASITS), dijo que esta medida es con la finalidad de evitar la transmisión o retransmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o alguna otra ITS.

Llano Reyes expresó que algunos de los síntomas que se presentan en la mayoría de estas infecciones son: secreciones de color verdoso o amarillento, ardor, comezón, irritación y notoria inflamación de la vulva o el glande.

Los síntomas se pueden presentar en la primera semana o incluso hasta meses posteriores al contacto sexual, pero existe la posibilidad que no se manifiesten y esto no significa que la persona esté libre de alguna ITS, como en el caso del VIH el cual no presenta síntomas.

La también psicóloga mencionó que es importante distinguir los fluidos que son producidos de manera natural, en el caso de los hombres, el líquido pre eyaculatorio del semen debe ser transparente y no presentar un aroma desagradable, en cuanto al semen, este debe ser aperlado y no deberá presentar algún malestar durante la eyaculación.

En caso de que los fluidos no tengan estas características o se presenten cuando el varón no se encuentra en un estado de excitación o con una erección, puede ser un indicio de alguna infección de las vías urinarias así como de alguna ITS.

Por tal motivo destacó evitar la automedicación y acudir al médico regularmente quien en caso de detectar un diagnostico positivo con respecto a las ITS proporcionará el tratamiento adecuado según sea el caso.

Y en el caso de estar con una pareja es importante llevar el tratamiento para ambos, con el fin de evitar la retransmisión, así como de prevenir complicaciones, señaló Diana Llano Reyes.