Funcionarios de Peña Nieto dejan cargos antes de que AMLO tome posesión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14.- El éxodo previo a la investidura de Andrés Manuel López Obrador en México se agilizó el miércoles.

Funcionarios clave abandonaron el banco central y el regulador de hidrocarburos del país ante la preocupación por la posibilidad de que el presidente electo se entrometa en organismos aislados de la política y recorte salarios de altos servidores públicos.

Los anuncios se sucedieron: Juan Carlos Zepeda, quien supervisaba los campos petroleros del país, renunció tras surgir informes sobre presiones por parte de la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle. Minutos después se supo que el subgobernador Roberto del Cueto, uno de los cinco miembros de la junta directiva del Banco de México, dejará su puesto a fin de mes. El hombre de 68 años aludió a razones de salud.

AMLO asumirá el mando del país el 1 de diciembre y las salidas de los miércoles, cualquiera que sea su motivación, se conocen en momentos en que muchos personeros de gobierno temen convertirse en daño colateral a medida que el futuro mandatario cumpla con sus promesas de campaña orientadas a erradicar la corrupción, reducir la violencia y eliminar acuerdos energéticos que no sean buenos para los mexicanos. Una ley que entrará en vigencia en enero prohibirá a los funcionarios del sector público tener un salario mensual superior al del presidente, de 108.000 pesos (US$5.356), y muchos se van antes de que comience a regir.

Las renuncias se producen luego de que AMLO cancelara un aeropuerto de US$13.000 millones, que presentaba un tercio de avances, y ante la ofensiva de su partido tendiente a eliminar comisiones bancarias. Ambas cosas detonaron un desplome del peso, las acciones y los bonos.

“AMLO ha añadido incertidumbre”, comentó Kathryn Rooney Vera, directora de investigación global de Bulltick Capital Markets. “Si el aeropuerto es indicio de una postura real o una presidencia más ideológica que pragmática, entonces creo que estamos ante sorpresas negativas en el mercado”.

Más salidas y preocupación por los sustitutos

Trabajadores también abandonan rápidamente la estatal Petróleos Mexicanos. La compañía ya había perdido el 16% de su fuerza laboral desde 2015 y gerentes se vieron obligados a jubilarse en medio de una reestructuración. Es posible que ahora se experimente una fuga aún mayor pese a que AMLO promete aumentar la producción, según personas cercanas al tema. Algunos gerentes y altos personeros ya abandonaron, añadieron, y se anticipa que otros hagan lo propio.

Los funcionarios que anunciaron su salida hoy deben ser reemplazados por tecnócratas competentes, no designados políticos con puntos de vista dogmáticos, para que los inversionistas mantengan la confianza, planteó Alberto Ramos, economista de Goldman Sachs.

“Desde el punto de vista del sentimiento del mercado, será importante que los reemplazos se perciban como independientes”, comentó Ramos a través de correo electrónico.

