Murió Fernando del Paso, ideólogo del Sistema Nacional Creadores de Arte

+ Le rendirán homenaje en el Palacio de Bellas Artes + En noviembre de 2015 le otorgaron el Premio Cervantes de Literatura en Lengua Castellana + En 1988 publicó ‘Noticias del Imperio’, considerada como una brillante novela histórica y la mejor novela mexicana del siglo XX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14.- El novelista, ensayista, dramaturgo, poeta, dibujante y pintor, Fernando del Paso (Ciudad de México, 1 de abril de 1935) falleció este miércoles 14 de noviembre en su casa de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La secretaria de Cultura del Gobierno de la República, María Cristina García Cepeda, dio a conocer que este viernes 16 de noviembre se le rendirá Homenaje al escritor en el Palacio de Bellas Artes, a raíz de un acuerdo con su familia.

La titular de Cultura informó que este jueves 15 de noviembre acudirá con la representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Homenaje que le brindará al autor la Universidad de Guadalajara.

García Cepeda señaló que la obra de Fernando del Paso estimula a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y que “el mejor homenaje que se le puede hacer es continuar leyendo el gran legado que nos dejó, nos queda la excelencia de su trabajo”.

En su cuenta de Twitter, María Cristina García Cepeda, escribió: “Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Fernando del Paso, gran hombre de letras de nuestro país. Premio Cervantes, Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, y FIL en Lenguas Romances. Un abrazo solidario a sus familiares, amigos y a la comunidad literaria”.

° Aunque muy joven quiso ser médico, la aversión que sentía Fernando del Paso por la sangre lo llevó a estudiar economía y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al lado de la escritura, realizó trabajos de publicista, productor de programas así como traductor y locutor en la BBC de Londres y en Radio France International, y diplomático en Francia. En noviembre de 2015 le fue concedido el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, y lo recibió el 23 abril de 2016 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

“Yo trabajé una buena cantidad de años con toda dedicación y conciencia en mi obra, queriendo que fuera prominente y destacada, y ahora parece así fue, entonces estoy muy halagado y muy satisfecho. Saludo a mis lectores, les agradezco su dedicación y su entusiasmo, y a ver si puedo volver otra vez volver a escribir”, expresó el autor de Noticias del Imperio en entrevista con la Secretaría de Cultura en 2016, en ocasión de su 81 aniversario.

Fernando Del Pasó vivió durante 14 años en Londres; en 1985 cambió de residencia a París, en donde continuó como locutor, además de ser consejero cultural de la Embajada de México en París y cónsul general de México en Francia. En México ha sido también académico.

° Reconocido como uno los escritores mexicanos más importantes, publicó casi una veintena de libros, pero destacan sobre todos sus tres grandes novelas: José Trigo (1966), Palinuro de México (1977) y Noticias del Imperio (1987), que lo colocan como uno de los narradores fundamentales en las letras hispanoamericanas; con su novela policiaca Linda 67. Historia de un crimen (1995) también logró destacar en un género literario que no había explorado antes.

° Su vocación literaria la descubrió cuando tenía 10 años de edad, y comenzó a hacer varias lecturas sin interrupción. “La vocación se manifestó con un poema a mi madre y desde entonces, la literatura ha sido para mí más importante que el dibujo y la pintura. La música no se me ha dado”, dijo en su momento en otra entrevista.

Desde que era un niño mostró interés por el dibujo y la pintura, pero no logró el éxito que esperaba, no obstante, no se dio por vencido y continuo con el dibujo como complemento de su escritura.

Para Fernando del Paso, escribir es un acto de soledad y angustia; dibujar, un tiempo de placidez. Zurdo para dibujar y diestro para escribir, Del Paso comenzó a hacer garabatos y dibujos a pluma, que ha expuesto en galerías de distintas regiones del mundo.

Autor también de poesía, teatro, cuentos y ensayos, este prolífico escritor ha sido reconocido, premiado y homenajeado por sus novelas en las que las raíces más sólidas de la ficción son los hechos históricos, para él “la literatura es una recreación de la vida y en este país no sólo puede significar la recreación, sino también, la libertad y la esperanza”.

Hugo Gutiérrez Vega se refería a Fernando del Paso como “una de las voces fundamentales de la literatura mexicana y universal contemporáneas, las tres grandes novelas José Trigo, ferrocarriles; Palinuro de México, guerra cristera; Noticias del Imperio, la aventura de Maximiliano y Carlota, el triunfo de la Reforma. Esas tres novelas son verdaderamente ejemplares, como diría Cervantes, ejemplares en todos sentidos, pues además de su perfección formal, recogen momentos fundamentales de la vida de México y de su clima espiritual”.

En 1966, Fernando del Paso recibió el Premio Xavier Villaurrutia por su primera novela, José Trigo, que discurre sobre la huelga de los ferrocarrileros de 1958-1959, pero que sobre todo es un vasto homenaje al lenguaje popular y los juegos de palabras, una narración circular que permite al lector iniciar sin seguir un orden cronológico.

Casi una década después publicó Palinuro de México, que le valió el Premio Internacional Rómulo Gallegos y el Premio a la Mejor Novela Extranjera publicada en Francia. Una historia que versa sobre los sucesos del Movimiento Estudiantil de 1968 y la actitud irreverente de los jóvenes de aquella época.

Traducida al francés, de Palinuro de México, la crítica francesa dijo: “Los Ulises de Homero y James Joyce son como parientes cercanos de este inmenso poema sobre el amor, la muerte y el cuerpo humano”. Del Paso ha reconocido en ella a su novela favorita por un alto contenido autobiográfico pero advierte: “Yo no soy Palinuro, es el personaje que quise ser y los demás creían que era pero nunca pude ser, aunque quise”.

Publicada en 1988 Noticias del Imperio, es considerada como una brillante novela histórica de América Latina y la mejor novela mexicana del siglo XX, la historia narra la trágica aventura de Maximiliano y Carlota de Habsburgo en México, pero más el melodrama personal de Maximiliano, Carlota y Juárez, la novela es en el fondo, el melodrama histórico de Francia y México.

Durante 10 años, Fernando del Paso, investigó informes, documentos cartas y obras en varios idiomas para poder armar la novela más certera sobre el segundo imperio mexicano.

Noticias del Imperio, con sus casi 700 páginas, se convirtió en el libro más solicitado en los anaqueles de las librerías en el año de su publicación.

En esa entrevista con la Secretaría de Cultura de 2016 recordaba cómo trabajo en esa novela: “Buena parte de Noticias del Imperio la escribí en México. Yo solía despertarme a las 5 de la mañana, y ponerme a trabajar muy a gusto. Me echaba agua en la cara, me tomaba una taza de café con pan, y me ponía a trabajar, de 5 a 8 o 9 de la mañana, después cerca de las 10 desayunaba un poco más fuerte y me seguía trabajando. Y cuándo dirigía la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara me iba a trabajar y en las tardes y noches leía, si me transportaba en camiones me ponía a leer.

Durante el homenaje que se le hizo en 2015, en ocasión de sus 80 años, en el Palacio de Bellas Artes, el entonces titular de la Secretaria de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, recordó los años que ambos compartieron en París como diplomáticos y sus intercambios literarios mientras Del Paso escribía Noticias del Imperio:

“Entre los textos maravillosos que compartíamos, apareció como un Sol la que es, para mí, una de las novelas supremas de las letras mexicanas: Noticias del Imperio. El libro avivó nuestras conversaciones sobre la historia europea del siglo XIX y sobre los textos básicos de esos años (…)

“La pasión que siento por este libro data del primer momento en que Fernando del Paso me tanteó para ver si en verdad el tema me interesaba, y me leyó el primer capítulo. Pasaron los meses y una mañana entró a mi oficina y me dijo: ‘Rafa, te quiero leer algo’, y empezó: ‘Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, Princesa de la Nada y del Vacío, Soberana de la Espuma y de los Sueños, Reina de la Quimera y del Olvido, Emperatriz de la Mentira: hoy vino el mensajero a traerme Noticias del Imperio, y me dijo que Carlos Lindbergh está cruzando el Atlántico en un pájaro de acero para llevarme de regreso a México’.

“Eran las últimas palabras del último capítulo de la novela y me dijo: ‘Ayer la terminé’. Fue un momento inolvidable: no pude decir ni una palabra y sólo me acerqué a darle el más fraternal de los abrazos”, relató Rafael Tovar y de Teresa.

Del Paso ha sido un viajero que desde niño, cuando comenzó a leer a Emilio Salgari y a Julio Verne, el viaje se convirtió en una gran ilusión. “He logrado a lo largo de mi vida viajar y vivir en varios países, son ilusiones que he conseguido satisfacer”, refirió en su momento en la entrevista.

A inicios de 2016, la primera obra del poeta Fernando del Paso, Sonetos del amor y de lo diario, publicada en 1958, fue reeditada por El Colegio Nacional en formato de libro-objeto, pues incluía una pieza plástica del escritor.

Los versos de Sonetos del amor y de lo diario se dieron conocer cuando Fernando del Paso tenía 23 años y destacan por su sentido del humor, el ejercicio crítico y el manejo del erotismo.

En poesía publicó también De la A a la Z (1988), Paleta de diez colores (1990), Castillos en el aire (2002) y PoeMar (2004). Y de sus ensayos destacan: Memoria y olvido, vida de Juan José Arreola (1994); en 1999 la UNAM publico sus Cuentos dispersos.

En teatro, escribió: La loca de Miramar (1988) Palinuro en la escalera (1992) y La muerte se va a Granada, (1998) –obra de teatro en verso sobre Federico García Lorca— en la que reconocía su alegría ante el entusiasmo de la crítica y el reconocimiento de los lectores por su obra.

Fernando del Paso fue miembro honorario del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana, asimismo, Creador Emérito desde 1993 del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y miembro de El Colegio Nacional desde 1996. Fue Becario del Centro Mexicano de Escritores, 1965; de la Fundación Ford, 1969 y 1970, y de la Fundación Guggenheim, 1971 y 1981. Ingresó a la Academia como miembro correspondiente en Guadalajara en 2006.

Recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 1982 por Palinuro de México; Premio Medicis 1985-1986 a la Mejor Novela Extranjera publicada en Francia; Premio Radio Nacional de España 1986 al mejor programa en español de carácter literario por Carta a Juan Rulfo; Premio Mazatlán de Literatura 1988 por Noticias del imperio; Premio Nacional de Ciencias y Artes 1990; Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1991; Premio de Literatura del Parlamento Cultural de Mercosur, 2005; Premio Ciudad de México, 2005; Premio FIL de Literatura 2007. En 2015 fue galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes.