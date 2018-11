Crónica parlamentaria: el Niño se vendió a buen precio, acusan

CRONICA PARLAMENTARIA“Está Niño y está vendido”RACIEL MARTINEZ / CENTROMañana tibia. Juntos los morenistas –ante el gobernador—hicieron historia al escucharlo por largo tiempo con atención.Después, también, los morenistas hicieron historia al mostrar su división interna,gritarse y maldecirse entre ellos.Hicieron historia los 6 priistas porque complacientes, gozosos, burlones, disfrutaronla escena carnavalesca entre morenistas en la primera sesión de la LXIV Legislatura.La única diputada panista, María de Jesús Mendoza Sánchez aprovechó el sainete para acusar que el presidente de la mesa directiva, César Morales Niño, se vendió a buen precio con el gobernador Alejandro Ismael MuratHinojosa. Palacio Legislativo en San Raymundo Jalpan. 15 de noviembre. Primera sesión solemne del primer año de ejercicio legal para recibir el segundo informe del mandatario estatal.Citados originalmente a las 11 horas, el pase de lista inició a las 10 horas con la presencia de Murat Hinojosa. Minutos para la entrega de los libros del II Informe gubernamental.Colmena de fotógrafos y celulares para el registro. Protocolo. Morales Niño ofreció el micrófono de la tribuna para el mensaje de Murat Hinojosa. Un largo mini-informe que rebasó los 30 minutos.Elim Antonio Aquino, Ericel Gómez Nucamendi, María de Jesús Mendoza Sánchez, Inés Leal Peláez, llegaron con retraso al Salón de Plenos.Murat Hinojosa en la tribuna da un paso a la izquierda, a la derecha, semi gira, trae los datos en mente, no lee ni mira pantalla alguna. Recita. Hilvana datos, cifras. Cita al presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador con quien, enfatiza, trabajará junto. Rebasa el tiempo permitido y no se inmuta cuando la diputada Hilda Pérez Luis y Othón Cuevas se ponen de pie para mostrar una carpeta con la exigencia de freno a los feminicidios.Afuera, no lejos, la protesta callejera magisterial, la que no asombra pero la cual es maldecida por terceros quienes sufren contratiempos.En el acceso principal ya no hay ni rastro del plantón de activistas del CIPO y otros membretes.El mandatario selló: “Oaxaca vive en paz,tranquilidad y con gobernabilidad”.Le siguió la intervención del presidente de la mesa directiva, el petista y exreportero, César Morales Niño: “Oaxaca inicia la cuarta transformación con la integración del primer Congreso de mayoría opositora al poder ejecutivo. Ello garantiza una auténtica división de poderes, pero sobre todo de gobernanza”.Habrá, subrayó, respeto mutuo y responsable entre poderes. “Lo invito a que juntos hagamos historia”.En el presídium, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho –ex diputado local perredista y también ex representante del partido Morena, cargo el cual abrazó tras su salida del PRI–, esbozó una sonrisa.El cruce de saludos tras la intervención. Morales Niño pidió a la comisión de cortesía para acompañar al ejecutivo.Murat Hinojosa se despidió con urbanidad de cada uno de los 42 integrantes. A su paso por la curul de Emilio Joaquín García Aguilar, éste le mostró copia del Periódico Oficial en el cual se establece los recursos para el Hospital de Especialidades en Tlaxiaco y que es un fraude.–Revisamos.También el gobernador se detuvo un tiempo más con Othón Cuevas, quien le reconoció su pluralidad y disposición para acudir a la sesión sin estar obligado. “Me hubiera gustado que escuchara los posicionamientos de las fracciones parlamentarias. Ya modificaremos la ley para que esto suceda”.Un impasse para el despido. 11:10 horas. Los minutos para el circo. Morales Niño convocó para la primera sesión del primer año de ejercicio legal con el único punto de toma de protesta de los coordinadores parlamentarios.La morenista Griselda Sosa solicitó un receso porque su fracción requiere reunirse. El presidente respondió que ya un orden del día. Los gritos de Hilda Luis reclamando el derecho. Lo mismo hace Pavel Meléndez, quien amaga con otorgar el receso por ser vicepresidente de la mesa directiva.Morales Niño llamó a la priista Yarith Tannos a seguir con la lectura de quienes serán los coordinadores.Othón Cuevas subió al estrado para quejarse de una imposición y que un niño es manipulado por el PRI. A votación la propuesta de receso. 10 contra 32.Arrecia el griterío, manotazos y toma de micrófonos.–Ay, Ay. Yaaa– festejó el priista Gustavo. Sánchez Díaz. En medio del desorden la toma de protesta:Laura Estrada Mauro coordinadora de MORENA; Alejandro Avilés Álvarez, por el PRI; Noé Doroteo Castillejos por el PT; Fabricio Emir Díaz por el PES.La sorpresa la dio Aleida Tonelly Serrano Rosado para coordinar a “Mujeres Independientes” al sumarse con Elim Antonio Aquino, quien abandona al PRD.A su vez, la empresaria Aurora Bertha López Acevedo representará a la bancada del PVEM al adherirse a ese instituto Victoria Cruz Villar, quien deja la bandera del PANAL.El mercado siguió con los griteríos. “Nosotros no venimos por puestos ni presupuestos. Es una pena que se violente el procedimiento- No estamos contra Laura Estrada, lo que solicitamos era un receso para tener un liderazgo fuerte” —explicó Othón Cuevas.No venimos para ser floreros, remarcó.Y fue sarcástico con la falta de experiencia del presidente de la mesa directiva: “está Niño”.El rebaño de 10, con diversas palabras, atribuyó que 16 de sus compañeros hicieron arreglos con el PRI.–Nosotros somos servidores de la nación –declararon en las afueras del recinto. Adentro, la foto del recuerdo de los 16 morenistas.Otros señalamientos: “Esta división la inició el exdiputado Jesús Romero López…”, –En grabadoras Inés Leal.Del otro lado: “Ellos quieren puestos y presidir comisiones. Hilda Luis ya sabe el procedimiento, ya fue diputada local y quiere privilegios…”Acusaciones. Imputaciones. Señalamientos. Sainetes infantiles de quienes quieren ser izquierda y hacer historia.11:45 horas. Mañana tibia. Inicia la 64 legislatura donde el PRI, con seis diputados, sonríen victoriosos.

