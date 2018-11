Llama Iglesia a ‘no permitir que ningún Pilatos nos pisotee’

+ En ausencia del Arzobispo, el sacerdote Alejandro Rodríguez dice que “no queremos más Pilatos sobre la tierra”, en referencia política incierta

OAXACA, OAX., noviembre 25.- No queremos mas pilatos sobre la tierra, no queremos gente que por tener un pequeño puesto, humille, pisoteé o esclavice al hombre; Jesús nos libera de todo ese tipo de esclavitud, cuando le dijo a Pilatos no tener ninguna autoridad, te la dio mi padre que está en lo alto.

Destacó este hecho en su homilía, el párroco del Sagrario Metropolitano y responsable del templo de Catedral, sacerdote Alejandro Rodríguez González, quien llamó a los ciudadanos a ser libres y no permitir que ningún pilatos nos ponga el pié sobre la cabeza.

Dijo que el reino de Dios no es para oprimir, es para liberar, escuchamos su palabra todos los días y la ponemos en práctica, no es ni comida ni bebida, con alusión a los romanos que se preocupaban por comer y beber, sin importarles como gobernantes tener al pueblo sumido en la pobreza y la miseria.

Jesús dijo que el reino de Dios no es comida, ni bebida, es justicia y paz y si queremos ser ciudadanos del reino, hay que ser como un niño y saber escuchar al padre, afirmó el sacerdote Alejandro.

Señaló que todo creyente donde le toque estar—en la iglesia, casa, negocio u oficina— tiene que ser levadura que levante, anime, estimule a los otros para que sigan adelante construyendo el reino de Dios y no haya mas pilatos.

Pareciera—dijo—que nos queremos quedar con la comida y bebida, subrayando que no se escucha cuando piden justicia y no se pone atención donde hay hambre y miseria

No desistamos, el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, de alivio, ese libro nos está diciendo en la segunda lectura, que nos está motivando; no desfallezcamos, no desistamos, confiemos en Dios que a través de Jesús, hizo presente ese reino, remató el párroco del Sagrario Metropolitano.

Sobre la ausencia del Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos, dijo que ante la celebración este domingo—ayer—del día de Santa Catarina, se encontraba en Juquila, celebrando la santa eucaristía.