Incluye Murat a ex panista y ex ulisista en su gabinete

OAXACA, OAX., noviembre 26.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa designó este lunes a cinco nuevos integrantes de su gobierno emanado del PRI, a quienes convocó a “desempeñarse con responsabilidad para hacer cumplir lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022”.

En la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) designó como titular a la ex panista Eufrosina Cruz Mendoza, seguidora de la ex aspirante presidencial Margarita Zavala, esposa del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa.

En la Coordinación de Unidades Móviles (UM) nombró a Jorge Armando Zárate Medina, hijo de un muratista, mientras que como su Secretario Particular al ex diputado local Francisco García López.

Además, dentro de la Gubernatura Murat Hinojosa creó la Unidad de Contenidos (UC) y ahí nombró a Moisés Molina, el ex campeón de oratoria que se inició como funcionario de la mano del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Y en la delegación de su Gobierno por la zona del Istmo de Tehuantepec fue asignado Roberto Villalana Sánchez, hijo de un viejo político emanado de las filas del Magisterio oaxaqueño.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que estos nombramientos fueron hechos “con fundamento en los artículos 79, fracción V, y 88 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”.

Durante el acto de toma de protesta, el gobernador Murat Hinojosa indicó que estas designaciones en su gabinete y gabinete ampliado “van enfocadas a fortalecer el trabajo que desde el inicio de su administración se ha realizado en beneficio del pueblo oaxaqueño”.

Además, que a partir del próximo año 2019, “la Coordinación de Unidades Móviles será un órgano descentralizado para brindar una mejor atención a las regiones de la entidad”.

El boletín agrega que a partir de este lunes, “Alejandro Nassar Piñeyro (hijo de la ex funcionaria Irma Piñeyro Arias) asume responsabilidades como Secretario Privado del Gobernador”.