Reconoce Arzobispo crisis de vocación sacerdotal en Oaxaca

+ Ingresa un nuevo clérigo y fallece otro, mientras que unos 30 tienen más de 75 años de edady no pueden jubilarse, admite monseñor Pedro Vásquez Villalobos

OAXACA, OAX., noviembre 27.- El Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, reconoció que hay crisis de vocaciones a la vida sacerdotal y habrá que trabajar mucho para promoverlas; aparte, señaló que la Arquidiócesis cuando menos debería tener 300 sacerdotes, pero faltan mas de la mitad.

Informó y dijo en entrevista: tenemos en la Arquidiócesis 120 parroquias y como 20 cuasi parroquias—en proceso de convertirse en parroquias—contando además con mas de 30 sacerdotes con edades mayores a los 75 años, a quienes no se les puede decir vete acá o allá, por la situación en que se encuentran.

No podemos encomendarles algún lugar, normalmente están en sus casas o alguna parroquia, dijo el Arzobispo.

Sobre las vocaciones sacerdotales, indicó que esto tiene muchos años de venirse presentando, siendo el Seminario Pontificio de la Santa Cruz, la institución donde se forman los futuros sacerdotes, pero si no hay ni llegan candidatos, el trabajo de los formadores se reduce a un grupito pequeño de unos cuantos jovencitos.

Ese es el motivo que ha impedido que el presbiterio aumente, porque cuando sale un nuevo sacerdote, falleció otro y así andamos queriendo completar el numerito, pero ha sido imposible, aceptó.

A Monseñor Vásquez Villalobos, se preguntó sobre la responsabilidad de la iglesia en la reparación de templos dañados por los terremotos del año pasado, respondiendo que la mayoría de nuestros templos son muy antiguos, son monumentos históricos.

Agregó: si pretendemos hacer algún arreglo, no es posible, menos si no se cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia—INAH—además necesitamos tener los recursos suficientes y nuestros pueblos no los tienen.

Ante el relevo en el gobierno federal, surgió la pregunta: ¿cómo deberán ser las relaciones con la iglesia?

Desde ahorita—dijo—es una relación muy fraterna, de amistad, pensando en hacer el bien en su campo y nosotros en el nuestro.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se atenderán los templos dañados?

La respuesta fue concreta y en pocas palabras: el INAH está trabajando en esto.