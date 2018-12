Lluvia, viento y baja temperatura mantendrá el ‘Frente Frío 14’ en Oaxaca

+ Exhortan a la población en general a atender las recomendaciones de las autoridades municipales y Protección Civil

OAXACA, OAX., diciembre 4.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) dio a conocer que el “Frente frío número 14” continuará afectando a la entidad con ráfagas de viento, lluvia y bajas temperaturas, por lo que exhorta a la población atender las recomendaciones de las autoridades municipales y de Protección Civil.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga indicó que la noche de este martes y en el transcurso del miércoles se presentarán bajas temperaturas que afectarán principalmente a los municipios de mayor altitud en la entidad, ubicados en Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Cañada.

Destacó también que de acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los vientos con ráfagas de entre 80 y 120 kilómetros por hora se presentarán en los municipios de Santiago Lachiguiri, Santa María Guienagati, Santo Domingo Petapa, el Barrio de la Soledad, Santiago Laollaga, Guevea de Humbolt, Asunción Ixtaltepec, San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Ingenio.

En tanto las lluvias se presentarán con mayor intensidad en San Juan Mazatlán, Mixe, Santiago Yaveo, San Juan Cotzocón, San Juan Lalana, Santiago Camotlán, San Juan Bautista Valle Nacional, San Pedro Yólox, Ixtlán de Juárez, San Ildefonso Villa Alta, San Juan Petlapa, San Miguel Quetzaltepec, San Juan Yaeé, San Juan Yatzona, San Felipe Usila, Santa María Alotepec y Santiago Choápam.

Cabe destacar que el frente frío número 14 se extiende sobre la Península de Yucatán y sureste del territorio nacional; mientras que la masa de aire polar asociada cubre gran parte del Golfo de México, oriente, centro y sureste del país, interactuando con la corriente de vientos máximos en altura y flujo de humedad del Océano Pacífico.

RECOMENDACIONES POR LLUVIA

+ Extreme precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

+ Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente.

+ No transite por zonas inundadas; ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no se acerque a postes o cables de electricidad.

+ No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua.

+ Si viaja en su vehículo, extreme precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias, no se confíe del potencial y peso de su vehículo especialmente si es todo terreno.

+ No cruce puentes si el agua lo pasa por encima

+ No restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro de que no hay cortos circuitos. Si tiene duda sobre el estado de su casa, solicite el apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.

+ Aléjese de casas y muros en peligro de derrumbarse.

+ No tome líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas; siga las indicaciones de sanidad que dicten las autoridades.

+ Evite que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades.

+ En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos y electrónicos, si se encuentra en el exterior procure buscar refugio en alguna edificación, si está viajando quédese en el interior de su automóvil

TEMPORADA INVERNAL

+ Vestir con ropa gruesa, cubriendo todo el cuerpo (chamarra, abrigo, bufanda, gorro, guantes. etc)

+ Infórmate a través de los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo

+ Come frutas amarillas ricas en vitamina A y C

+ Al salir de un lugar caliente cúbrete boca y nariz para evitar respirar aire frío

+ Los niños, adultos mayores, enfermos crónicos y personas en situación de abandono, son más vulnerables, ten especial cuidado con ellos y cobíjalos

+ Si quieres utilizar chimeneas, calentadores u hornillos verifica que haya ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, cuida que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

+ Selle puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruces de corrientes y salida de calor acumulado en su casa.

+ No encienda estufas, anafres o braseros dentro de habitaciones que carezcan de ventilación adecuada ya que pueden generar monóxido de carbono, este es un gas que no se ve ni tiene olor y es altamente nocivo para la salud.