Oaxaca rico con pueblo pobre; sólo unos se enriquecen: Iglesia

+ Los recursos económicos deben ser bien administrados para que lleguen a las comunidades, sostiene el arzobispo Pedro Vásquez Villalobos

OAXACA, OAX., diciembre 13.- Siento que no deberíamos estar en Oaxaca en situación de tanta pobreza, tenemos un Estado rico y el pueblo está muy pobre, señaló el Arzobispo en su primer encuentro con comunicadores, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Preguntó ¿donde están los recursos, quien se ha quedado con ellos? alguien no los hizo llegar al pueblo y esto—afirmó Monseñor Pedro Vásquez Villalobos—es una injusticia, al quedarte con lo que no era tuyo, porque en justicia pertenecía a otros.

Habló de tanta pobreza y tanta injusticia; referente al pueblo, dijo que no quiere hacer fila para recibir dinero, el pueblo desea tener un lugar donde trabajar, porque los oaxaqueños no son flojos, son trabajadores, pero no se han instalado empresas para trabajar.

Comentó el Arzobispo y afirmó no saber, pero se dice y la percepción de las gentes es que se enriquecen unos cuantos.

Mas adelante dijo esperar que el próximo año—2019—algo cambie, puesto que no podemos seguir viviendo igual.

SUELDOS EXAGERADOS

Sobre la nueva ley de que nadie debe ganar mas de lo que gana el Presidente, brevemente señaló el Arzobispo que los 3 Poderes—Ejecutivo, Legislativo y Judicial—tienen que ser respetados. También comentó que todo mundo afirma que los sueldos son exagerados.

Afirmó: hay quienes tienen demasiado y por el otro lado, se están muriendo de hambre, aquí la desigualdad

De la abrogación de la Reforma educativa, dijo que el Presidente AMLO y personas que lo asesoran, tuvieron que analizar el asunto, lo reflexionaron y piensan que será mejor, para bien de los niños, jóvenes, maestros, universidades.

No creo—dijo el Arzobispo—que el Presidente quiera que el país esté peor.

Llamó a gobernantes de los 3 niveles, no olvidar que el pueblo los necesita, está falto de muchas cosas, siendo los gobernantes los que pueden hacer llegar detalles a favor de los pueblos.

SUFRE LA GENTE

Del Gobernador, dijo que tiene que gestionar que lleguen recursos y administrarlos bien, que deveras lleguen a las comunidades, que si reciben un peso, se gaste como es debido.

Nuestra gente no habla, pero como sufre, mucho sufre en silencio, destacó.

En su mensaje de Navidad y Año Nuevo, objetivo principal del encuentro con comunicadores, habló de las festividades religiosas características del mes de Diciembre, que señaló de momentos importantes muy marianos.

Afirmó que la Virgen siempre será sumamente importante en la fe y vida católica, donde el pueblo se alienta, anima, disfruta y lo hace sentir que no está solo, tiene una madre que lo acompaña en momentos de dolor y sufrimiento.

ALEGRIA Y PAZ

Dijo que los acontecimientos de Navidad y fin de Año, nos unen al reunirse la mayoría de familias; deseó que Dios traiga alegría y paz, porque lo necesitamos como pueblo, como personas, como familias, ante la situación que se vive en Oaxaca, donde la mayoría de los pueblos sufren, tienen preocupaciones, angustias y solo Dios nos puede dar fortaleza.

Indicó Vásquez Villalobos que al visitar diferentes pueblos, ha palpado que la gente siente la presencia de Dios, sabe que Dios está con ellos allá arriba en las montañas, donde viven solitos y saben que están protegidos por Dios.

Indicó que al celebrar en la fe, el nacimiento del Señor, nuestros pueblos gozarán, disfrutarán de las fiestas navideñas; deseó que todos al vivir esta paz, sea para todo el año, porque seguimos clamando que necesitamos paz en los pueblos.