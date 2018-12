Condena la APO amenazas contra periodistas de Oaxaca

+ Refiere el organismo el diagnóstico de la Dra. Loretta Ortiz de que “en Oaxaca no hay aplicación de la justicia en ningún área, además de desatención total al cúmulo de delitos de todo tipo

OAXACA, OAX., diciembre 16.- Sin libertad de expresión, sin prensa libre no puede haber vida democrática. Por ello es preocupante que la violencia y criminalidad en general aumenten en Oaxaca, particularmente en contra del gremio periodístico. La Asociación de Periodistas de Oaxaca condena esos actos contra el derecho a la libertad de expresión y exige su esclarecimiento.

De nuevo acciones violentas se ciernen sobre el periodismo en Oaxaca, siete comunicadores fueron amenazados mediante un texto enviado a la cuenta de Facebook del Diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca. La amenaza es clara, no habrá otro aviso. Dicen:

“Esta es una segunda adverensia para los que no obedecieron el primer llamado: Francisco Vasques, virgulio sanchez, jaimr guerrero, ivon mateo, flor hernandez, said hernandez y alvari morales. Bajenle de huevos porqie no abra tercer llamado” (sic).

La organización Artículo 19 consignó al respecto: “Los reporteros cubren información relacionada con el gasto público, corrupción y política en el estado de Oaxaca”.

Los datos de la violencia contra periodistas en esta entidad son graves. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) coloca a Oaxaca en el segundo lugar de asesinatos de periodistas con 15 casos del año 2000 a la fecha actual. Veracruz, con 21 periodistas asesinados, está en el primer lugar

La Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca informa que de 2015 a 2018 fueron agredidos 258 periodistas en la entidad. Gran número por las intocables autoridades municipales a quienes la Fiscalía General del estado ni siquiera llama a declarar a pesar de denuncias formales.

Nada ha resuelto la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, creada en julio de 2017 por la Fiscalía General, sólo fue otro acto para publicitar que atendían la problemática. Criminalidad e impunidad, lo más grave de Oaxaca y el titular de la Fiscalía General no puede ser llamado a comparecer en el Congreso estatal.

Es hora de que el nuevo gobierno federal atraiga estos casos de agresión a periodistas como anunció la doctora Loretta Ortiz Ahlf en el “Foro Escucha Oaxaca” realizado en el Centro de Convenciones el 6 de octubre de 2018. En la interacción que tuvo con periodistas oaxaqueños, cuando se le pidió su diagnóstico de la justicia en nuestra entidad dijo: omisión de todas las autoridades del gobierno del estado, no hay aplicación de justicia de ningún área, desatención total al cúmulo de delitos de todo tipo.

La ex coordinadora de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional del entonces gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que para detener esa impunidad se va a reformar el poder judicial para que delitos como feminicidio, trata de personas, agresiones a periodistas, agresión de defensores de derechos humanos, entre otros, salgan de la esfera estatal y sean atendidos por la justicia federal.