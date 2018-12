Afianza Alejandro López Jarquín gobierno de diálogo, cercano a la gente

+ El Edil emanado del PRD rindió su segundo informe de gobierno ante el pueblo de Santa Cruz Xoxocotlán

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oaxaca, diciembre 16.- En cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el edil Alejandro López Jarquín rindió la tarde del sábado 15 de diciembre de 2018 su segundo informe de gobierno ante miles de xoxeños que se dieron cita en el Parque Central de Santa Cruz Xoxocotlán.

Durante la sesión solemne de Cabildo, el munícipe informó sobre las 160 acciones en materia de obra pública que atendieron las necesidades básicas de las familias xoxeñas, una cifra histórica para este municipio; asimismo, destacó cada uno de los programas sociales implementados durante su administración que garantizan seguridad y bienestar social.

“Somos la generación que está construyendo una nueva forma de ejercer el poder municipal, hemos recuperado la confianza de la ciudadanía, trabajamos bajo el principio del gobierno cercano a la gente. Hoy se respira progreso y paz social, hay estabilidad y diálogo en Xoxocotlán; donde antes había abandono, hoy hay obra pública, acciones de un buen gobierno, progreso y desarrollo”, enfatizó el edil.

De las acciones más destacadas, indicó que fueron perforados tres pozos profundos y otros dos fueron rehabilitados, con lo cual se garantiza el abastecimiento de agua potable a 6 mil 430 habitantes; de igual forma, se realizó la construcción de tres kilómetros lineales de red de agua potable en varias colonias.

En materia de pavimentación hidráulica y mantenimiento de las vías de comunicación se ejecutaron 38 obras en una superficie de más de 25 kilómetros cuadrados que benéfica de forma directa a más de 5 mil personas.

Indicó que en este segundo año de su administración, se realizaron 24 obras de construcción de drenaje sanitario y se logró ejecutar 14 acciones de electrificación, todo ello brindará los servicios básicos a 14 mil habitantes de los barrios, agencias, colonias y fraccionamiento del municipio.

Se construyeron 12 techados en escuelas de nivel básico y explanadas de las colonias cubriendo con ello una superficie de 5 mil 202 metros cuadrados para el beneficio de 4 mil 710 habitantes, entre población en general y comunidades escolares.

Al tiempo de señalar que la educación es pilar para generar una sociedad más justa y equitativa, puntualizó que se beneficiaron a centros educativos de nivel básico con cuatro obras de bardas perimetrales, tres acciones de rehabilitación de módulos sanitarios y la construcción de cuatro aulas tipo, tres bibliotecas y dos plazas cívicas.

En el tema de salud, indicó que Xoxocotlán cuenta actualmente con 15 Casas de Salud ubicadas en diferentes colonias, en este año se proporcionaron 33 mil 917 consultas gratuitas que han mejorado la calidad de vida de la población.

De igual forma se instaló la Unidad Médica Móvil en la colonia Benito Juárez que brindará atención permanente a familias de esa zona, la cual presenta un alto índice de rezago social.

Puntualizó que su gobierno se ha enfocado en garantizar la seguridad de la población, por ello se logró la certificación policial de 57 elementos nuevos, se dotó a policías activos con equipos y tecnología para el desempeño de sus funciones e hizo entrega de una patrulla a la Comisaría de Seguridad Pública.

Sobre el mismo rubro, dijo que fueron instaladas dos torres de vídeo vigilancia ubicados en el Crucero de Arrazola y en el Parque Central enlazadas con los centros de control C2 y C4 para un monitoreo permanente.

“Xoxocotlán se destaca por su invaluable valor cultural, su legado histórico y su exquisita gastronomía, lo que nos hace un referente turístico al recibir este año un promedio de 80 mil visitantes locales y extranjeros a lo largo de las festividades de Martes de Brujas, Fieles Difuntos y muestras gastronómicas”.

Agradeció a la población la confianza depositada en su gobierno y reconoció que aún faltan necesidades por atender, “han sido dos años de arduo trabajo, pero también de satisfacciones; la fuerza de mi gobierno es y seguirá siendo siempre el respaldo de la gente, sus palabras de optimismo y de esperanza nos impulsan para redoblar esfuerzos”.

“Falta mucho por hacer, por construir, por consolidar, pero con fe y la confianza del pueblo no hay nada que no podamos vencer. No hay obstáculo que no podamos superar”, exclamó.

DIF Xoxocotlán, trabajando cerca de la gente

En esta misma ceremonia, la presidenta honoraria del DIF Xoxocotlán, Tania López López presentó su informe de actividades correspondiente al ejercicio 2018.

Ahí señaló que, el programa “Tequio por Xoxo” ha beneficiado a 3 mil 124 personas de diversas colonias, fraccionamientos y agencias del municipio con la limpieza de espacios públicos y al mismo tiempo, con el programa “Caravana por la familia xoxeña” que acerca servicios médicos gratuitos.

Puntualizó que mediante el programa de Adultos Mayores, se beneficiaron a mil mujeres y hombres en edad adulta, con apoyos entregados bimestralmente, mejorando sus condiciones básicas para el sustento de las personas más vulnerables, que les permita el acceso a la salud la alimentación y nutrición.

“Luego de sumar esfuerzos con el DIF Estatal, se logró gestionar el programa Desayunos Escolares Fríos que beneficia a mil 218 niños de 6 a 11 años de diversos centros educativos”, señaló.

Abundó que se suscribió un convenio con el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET), con la finalidad de brindar talleres que generen autoempleos y a su vez un ingreso económico a 3 mil 591 personas.

De igual forma, se promovió la convivencia familiar con los festivales de Día de Reyes, Día del Niño y el festival del Día de las Madres, eventos donde miles de familias pudieron disfrutar momentos de alegría y diversión.