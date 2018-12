Pacientes con Diabetes, más vulnerables a la Influenza

OAXACA, OAX, diciembre 17.- El 75% de las defunciones por influenza que se han registrado en el Estado eran pacientes con diabetes no controlada, sin antecedente de la vacuna, informó el secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla.

Lo anterior, al asegurar que las personas con enfermedades crónicas degenerativas son las más vulnerables para contraer el virus de la influenza, además de aquellas que no acuden al médico oportunamente.

Y es que hasta la semana epidemiológica número 50 de la temporada estacional 2018, en el territorio oaxaqueño se han registrado 141 pacientes con la enfermedad y nueve defunciones confirmadas por Influenza AH1N1; ocupando el primer lugar en la tabla nacional por número de casos, seguido de Veracruz y Guerrero.

Casas Escamilla detalló que por Jurisdicción Sanitaria, 90 casos se registraron en Valles Centrales, 21 en Tuxtepec, 11 en la Costa, ocho en la Mixteca, siete en la Sierra y cuatro casos en el Istmo; asimismo dijo que del total de pacientes 60.3% corresponde a mujeres.

De esta manera exhortó a la población sobre la importancia de la prevención e insistió en su llamado principalmente a los pacientes con diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades del corazón, personas adultas mayores, menores de cinco años y mujeres embarazadas a vacunarse contra la influenza.

Indicó que a la fecha se tiene una cobertura del 57% en la aplicación del inmunológico, por lo que se han protegido a 264 mil 161 oaxaqueños contra la influenza, e hizo hincapié que la vacuna es gratuita, segura y eficaz.

El titular de los SSO señaló que en esta época del año existe una mayor circulación de virus, “debemos cuidarnos, y cuidar a nuestros seres queridos, tener presente que cualquier persona puede enfermarse si no se vacuna”.

Puntualizó que es responsabilidad de todos hacer de las medidas preventivas un estilo de vida, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, realizar el estornudo de etiqueta (cubrirse con el ángulo interno del codo), y ante la presencia de síntomas como temperatura mayor a 38 grados de manera súbita, dolor intenso de cabeza por más de 24 horas, deberá acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

En caso de presentar signos de enfermedad respiratoria no saludar de beso, evitar asistir a lugares concurridos, utilizar cubre bocas, no automedicarse, usar chamarra, gorro, guantes, consumir alimentos ricos en vitamina A y C , así como evitar cambios bruscos de temperatura, concluyó.