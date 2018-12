En Oaxaca falta el trabajo y hay mucho desorden, afirma el Arzobispo

+ No hay voluntad para dejar los vicios, afirma Pedro Vásquez Villalobos en la fiesta de la Virgen de la Soledad

OAXACA, OAX., diciembre 18.- Situaciones vistas, palpables en Oaxaca, como los vicios y drogas en los jóvenes, falta de fuentes para trabajar, muertes y pleitos entre los pueblos, fueron expuestos por el Arzobispo de Antequera Oaxaca, en la fiesta de la Virgen de La Soledad, donde acompañado de varios sacerdotes, ofició una misa en el santuario de la patrona de Oaxaca.

Dijo que en Oaxaca hay mucho desorden a causa de los vicios, se consume mucho mezcal hasta embriagarse y perder la razón, nos estamos muriendo—dijo—y junto con nosotros se mueren otros seres.

No nos quieren ver así, papá y mamá, los hermanos, los hijos que se están muriendo de dolor, tristeza, por el vicio, no hay voluntad para dejar de beber, a causa de las borracheras los hijos se quedan sin comer porque no se trabaja, lo poquito que se gana se queda en las cantinas los fines de semana, señaló el Arzobispo.

Don Pedro Vásquez Villalobos, afirmó que nuestro pueblo sufre porque los jóvenes están metidos en las drogas, llegaron diciendo haber que se siente y ahí están porque ya no sienten nada.

Nuestro pueblo sufre porque busca un trabajo y no lo encuentra, no hay fuentes de trabajo, ninguna empresa quiere arriesgar su capital; en los pueblos la gente vive de lo que le da el campo, hay una gran pobreza.

Eso está mirando la Virgen de La Soledad, a quien le decimos alcánzanos el remedio para salir de las esclavitudes, del desorden y encontremos un lugar donde trabajar dignamente y ganarnos el sustento de nuestra familia.

SE SIGUEN MATANDO

Le decimos a nuestra madre que no tenemos paz, que como Caín se siguen matando, no hay respeto a la vida, hay muertes, dolor, nos sentimos dueños de la vida del hermano, cuando el único dueño es Dios y ningún derecho se tiene para quitarle la vida, sostuvo el prelado.

En nuestro pueblo hay muertes y mas muertes, pleitos entre pueblos, ser matan por un pedazo de tierra, no hay manera de arreglar salomónicamente estas dificultades para vivir en paz; se enfrentan, lloran aquí, lloran allá y crece la envidia, el odio, el rencor en los hijos de Dios, en los hijos de María, la madre del amor, manifestó el Arzobispo.

Continuó diciendo: crece el odio, no ceden unos y otros para arreglar lo que un día desarreglaron, dijo que nuestra madre va a interceder y remediar ese dolor, pero hay que hacer cada uno su parte.

En lo religioso, Monseñor Vásquez Villalobos, al iniciar la misa, indicó que hay que reconocer que en ciertos momentos de la vida no nos hemos comportado como verdaderos hijos de Dios, nos han vencido las tentaciones y hemos caído en el pecado.

Llamó a los feligreses pedir misericordia y perdón a Dios, en la celebración de la fiesta de la Virgen de La Soledad, madre del amor y quien dio a luz al mesías esperado, a Jesucristo.

Muchos de ustedes—dijo—vinieron a decirle a la Virgen que interceda ante su hijo para que tenga salud el papá, la mamá, el hijo, el amigo y alcánzanos la gracia de la salud; se ha pedido a la Virgen que interceda porque hay otros sufrimientos, penas, amarguras en las personas, en familias, como causa del desorden y la vida desordenada que llevan algunos, hacemos que sufran los que no deberían de sufrir.

Concluyó su exposición, recordando el 25 de Abril de este año, cuando señaló haber contemplado la bendita imagen de la Virgen de La Soledad, a quien pidió diera la bendición al ministerio episcopal, nervio de este pueblo.

Que Dios bendiga a todos, dio gracias a los sacerdotes que le acompañaron en la celebración de la misa, les dijo que reciban el amor y regalen amor a nuestro pueblo, lo animen y lo llenen siempre de esperanza.