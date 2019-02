Sigue Alejandro Murat entre los 5 gobernadores peor calificados del país

OAXACA, OAX, febrero 18.- El Gobernador Alejandro Muart se mantiene en el top 5 de los mandatarios peor calificados del país.

De acuerdo con la consulta de febrero realizada por la empresa Arias Consultores y publicada por la Revista 32; el 61.7 por ciento de los oaxaqueños desaprueban el desempeño del mandatario estatal.

En tanto, el 14.5 de la población consultada lo aprueba, y a otro 23.8 por ciento, le resulta indiferente.

Con estos resultados, Murat se ubicó en la posición 28 del ranking de gobernadores; lo que significó una mejora en dos posiciones respecto a la consulta realizada en diciembre de 2018.

Respecto a los factores medidos en esta consulta, la mejor calificación para Murat fue en materia de turismo. El 44.9 por ciento de los encuestados aseguró que ha mejorado este sector durante su administración.

Sin embargo, el 78.7 de la gente comentó que Murat no combate la corrupción; 84 por ciento, que no mejora la seguridad; 77 por ciento que no hay obra pública.

Este estudio advirtió que solo 23.3 por ciento de los inversionistas confían en el Gobierno del priista.