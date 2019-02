Sindicalismo, de revolucionario a mafioso

CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Nada queda del impulso revolucionario del sindicalismo, hoy es todo lo contrario, involución y hasta delincuencia. Y no sólo era revolucionario en discurso o teoría, sino en tres grandes aspectos: humano, tecnológico e industrial. La asociación sindical nació como una respuesta ante la explotación inhumana de los obreros, por la reducción de la jornada de trabajo y contra el trabajo infantil.

La salvaje acumulación originaria del capital tuvo como respuesta esa organización proletaria, de 18 horas de trabajo bajó a 14, luego a 12 horas hasta llegar a las 8 horas que se ha tomado como el estándar. Fue en la Gran Bretaña en el siglo XVIII cuando los empresarios enfrentaron una de las más grandes luchas por la dignidad humana.

Tuvieron que ceder a los imperativos morales y luego legales del sindicalismo. Pero la gran demanda de bienes no podía detenerse, de manera que esta defensa sindical dio paso a otra revolución, la primera y luego segunda revolución industrial. Los dueños del capital se vieron precisados a sustituir a la gran masa de mano de obra con maquinaria, lo que propició un impresionante desarrollo tecnológico y científico, que desde entonces ya no se detuvo.

Dos siglos más tarde llegó el sindicalismo a México, en los años 30 del siglo pasado con Lázaro Cárdenas. No es que no se dieran intentos sindicales durante la dictadura de Porfirio Díaz, que en vez de aprovechar su impulso revolucionario, como hemos visto, lo ahogó en sangre y muerte en las huelgas de Cananea y Río Blanco.

CTM de Lombardo y Cárdenas

La central obrera por excelencia de México, la CTM nació en 1936 con Lombardo y el presidente general Lázaro Cárdenas. Respondió más a la necesidad de Cárdenas en su política de masas para su proyecto sexenal. No tardó ese sindicalismo en convertirse en un obstáculo tanto para sus agremiados como para el desarrollo del país. Cuando Fidel Velázquez afianzó su cacicazgo en la CTM, la central obrera del cardenismo pasó a ser de cooptación y mediatización obrera.

CTM-Fidel Velázquez fue el pilar en que se sustentó la “dictadura perfecta”, durante varios sexenios esa central y su sempiterno dirigente “destapó” a los candidatos a presidentes de la república. Contaba con fuerte adláteres en los sindicatos Ferrocarrileros, de Electricistas y PEMEX, donde aún medra Romero Deschamps.

Si de suyo en México no se dio un genuino sindicalismo, en los días actuales, cuando en el mundo desarrollado los sindicatos desaparecen, acá apenas están entrando a su segundo aire. Con la sustitución de liderazgos en el sindicato Petrolero y en el magisterial por ejemplo. Estamos en la prehistoria del desarrollo de las fuerzas productivas.

Sindicatos de México, corrupción y delincuencia

Pero hay noticias peores, el sindicato petrolero del legendario cacique de horca y cuchillo Joaquín Hernández Galicia “la Quina” y su sucesor Romero Deschamp, quienes fundaron una mafia que no sólo traficaba con plazas y derechos sindicales, sino llegó a operar en los últimos años el más grande fraude a la nación con el huachicoleó cuasi oficial.

En Oaxaca sufrimos hoy a sindicatos similares como el Sindicato Libertad, que ofrece todo lo contrario a la libertad, al bloquear e impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos. Además de su conocida vertiente mafiosa, con hombres y mujeres líderes que dicen defender a “luchadores sociales” que son todo lo contrario.

Esperemos que el STEUABJO no llegue a tanto, pero es evidente que no es ya su función la defensa de sus agremiados. Buscan las viejas e ilegales prerrogativas que los no menos antiguos dinosaurios del gobierno entregaban a los líderes como bonos de actuación o gastos de movilización, se habla de 30 millones de pesos.

Cuando el proceso de desindicalización avanza en el mundo, acá nuestros sindicatos caminan rumbo a su plena descomposición.

www.revistaenmarcha.com.mx, lc.blas@gmail.com y @blaslc