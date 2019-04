Desparasitarse, antes de decidir embarazarse, recomienda IMSS a mujeres

+El objetivo es evitar que sus hijos o hijas nazcan con bajo peso, advierte la dependencia federal

OAXACA, OAX, abril 28.- La parasitosis intestinal es un padecimiento producido por un grupo de organismos que viven a expensas de los seres humanos, alojándose en el aparato digestivo y compitiendo por el consumo de las sustancias alimenticias. Los parásitos se alimentan de la comida que ingieren las personas o de su sangre, lo que propicia desnutrición, anemia y debilidad en general.

De acuerdo con la doctora Perla Vázquez Altamirano, Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), toda persona está expuesta a padecer las afecciones de la parasitosis intestinal, aunque en el caso de las mujeres en etapa de embarazo el parasito no puede entrar en el útero y dañar al bebé. Sin embargo, los parásitos sí pueden ocasionar otras enfermedades, lo que afecta directamente al bebe si ella se deshidrata, no se alimenta correctamente, o no está recibiendo los nutrientes que necesitas durante tu embarazo.

Por lo anterior, Vázquez Altamirano, exhortó a la población a desparasitarse por lo menos dos veces al año, aun cuando no haya síntomas, y sobre todo evitar la automedicación puesto que algunos pueden tener efectos secundarios o contraindicaciones, principalmente durante el primer trimestre del embarazo.

Otra de las medidas preventivas para evitar el contagio son: lavarse las manos antes y después de ir al baño, lavar y desinfectar correctamente los alimentos, así como desparasitar a todos los miembros de la familia, incluidas las mascotas.

Cabe destacar que en las clínicas del IMSS se hacen exámenes parasitólogos para diagnosticar y dar el tratamiento adecuado a los derechohabientes, por lo que insistió en que se debe acudir a su médico ante los primeros síntomas.